CCS-RJ realiza eleição da gestão 2023-2024

A eleição do novo biênio (2023-2024) do CCS-RJ (Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro) acontece no dia 15 de dezembro, quinta-feira, a partir das 10 horas até às 17 horas. A votação será online para chapa única liderada pela primeira vez por uma mulher, Fátima Monteiro, que é hoje presidente da Comissão de Mulheres da entidade. Os atuais diretores do Clube, Dayse Magesti Marco Aurélio Marques, permanecerão na diretoria, como diretora administrativa e diretor financeiro, respectivamente.

“Queremos uma gestão diferenciada, em que as mulheres terão voz ativa e não meras coadjuvantes. Vamos estimular a participação ativa das mulheres corretoras de seguros”, destaca Fátima, que faz questão de enfatizar que “a nova diretoria será pautada pela união e com a participação dos sócios. Afinal, o anseio de nossos sócios é a força que nos guia”.

Entre as propostas, uma chama atenção: Jovem Aprendiz, que consiste na formação e capacitação de jovens para o mercado de seguros. “A ideia é conseguirmos ajudar jovens em situação de vulnerabilidade e ainda incorporar novos profissionais no mercado de seguros”, comenta a futura presidente.

Além das pautas Mulher e Jovem Aprendiz, a diretoria tem mais cinco propostas chaves. São elas: Novos Sócios, Biblioteca Virtual exclusiva para os sócios, Aprendizado com a promoção de treinamentos e cursos, fortalecer a parceria AECOR e CCS-RJ, aumentando a participação, patrocínio e parceria com seguradoras e entidades de seguros.

N.F.

