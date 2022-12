Bradesco Seguros oferece atendimento 100% virtual para clientes de Automóvel

O distanciamento social necessário nos últimos dois anos fez com que os serviços digitais crescessem no Brasil. O atendimento online traz comodidade aos clientes e é um modelo que se provou bem-sucedido e veio para ficar. Tal transformação tecnológica trouxe uma série de inovações na Bradesco Seguros e uma delas é o Bradesco Auto Center (BAC) Virtual.

Os BACs são os Centros Automotivos da Bradesco Seguros, que prestam serviços de excelência no atendimento de segurados e terceiros. Os BACs Virtuais permitem o atendimento quando e onde o segurado quiser, já que está presente em todas as capitais brasileiras e quase 200 municípios no território nacional.

“A plataforma virtual é um modelo inédito no mercado segurador, que oferece uma série de benefícios aos nossos segurados”, conta o superintendente executivo de Operações da seguradora, Carlos Eduardo Oliva. Segundo Oliva, alguns dos benefícios são a vistoria online, desconto na franquia ou extensão de diárias de carro reserva e otimização de até dois dias no processo de atendimento ao sinistro.

Além desses, o BAC Virtual proporciona um atendimento ágil e humanizado, com acompanhamento dedicado e exclusivo do processo de sinistro até a entrega do veículo ao cliente. “Também proporcionamos a liberação ágil do carro reserva, quando o cliente permitir, e a possibilidade de acordo para motos e veículos de passeio de terceiros envolvidos em colisões com os nossos segurados”, explica Oliva.

Novo site

O site do Bradesco Auto Center está de cara nova. Agora, todas as informações sobre o BAC Presencial e Virtual podem ser encontradas em um só lugar, promovendo maior comodidade para os segurados.

N.F.

Revista Apólice