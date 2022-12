AXA no Brasil investe na divulgação da sua marca na Roda Rico

EXCLUSIVO – Será inaugurada no próximo dia 8 de dezembro a Roda Rico, a maior roda-gigante da América Latina, com 42 cabines e 91 metros de altura. A oportunidade de patrocínio surgiu a partir da dica de um corretor de seguros e da demanda de tornar a marca mais conhecida entre os consumidores finais.

“Do ponto de vista da marca, precisávamos de um projeto para leva-la mais longe”, explica. Danielle Titton Fagaraz, Superintendente de Planejamento Comercial e Marketing da empresa. A AXA realizou um trabalho ao longo dos anos para tornar a marca conhecida dos corretores e, agora, o desafio é colocá-la na cabeça dos consumidores também. “No ambiente corporativo já estamos bem sedimentados”.

A empresa entendeu que necessitava de um projeto importante para colocar a marca em evidência. “Foi através de um corretor, que nos colocou em contato com a Interparques/Big Wheel, que percebemos este projeto e o abraçamos, porque não é apenas exposição de marca, mas a tangibilização do que é o seguro para nós. Queremos mostrar quem somos e o que fazemos”, conta Danielle.

A AXA também será a provedora dos seguros envolvidos neste projeto. Começando pelos Patrimoniais e Responsabilidade Civil de todo o complexo, o que inclui a roda-gigante e comércios que estão dentro do empreendimento de 4,5 mil metros quadrados de área e que, além da Roda, possui comércios e restaurantes.

A apólice do empreendimento prevê cobertura de seguros patrimoniais, que pode ser acionada em caso de danos materiais à roda-gigante e aos comércios instalados no local, em decorrência de eventos cobertos, tais como incêndio, vendaval e alagamentos. Já a apólice de Responsabilidade Civil visa dar segurança a todos os frequentadores do espaço, levando proteção em caso de acidentes cobertos.

Algumas ações serão desenvolvidas dentro do projeto. Em termos relacionamento, será a oportunidade de trazer as pessoas para perto da empresa, movimentando esta Roda. Além disso, a Interparques tem plano de ação totalmente conectado com as necessidades locais em termos de ações sociais de educação, educação financeira e educação ambiental. Há um compromisso com a região onde está localizada a Roda, no parque Cândido Portinari, ao lado do parque Villa Lobos.

O contrato de cinco anos poderá ser renovado. “Este projeto foi feito para os corretores de seguros, pensando em suas demandas. Contamos com nossos parceiros para participarem deste projeto tão importante para o turismo de São Paulo, como um novo ponto de conexão da cidade”, adianta Danielle.

O equipamento no parque estadual Candido Portinari vai funcionar de terça a sexta-feira, das 9h às 19h; aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 20h. O passeio na Roda Rico tem duração de 25 a 30 minutos. São 42 cabines equipadas com ar-condicionado, monitoramento por câmeras e wi-fi.

A seguradora terá um vagão exclusivo e customizado da AXA, que dará oportunidade às pessoas de conhecerem a marca e entenderem o que a seguradora faz.\

Kelly Lubiato

Revista Apólice