Após investir em expansão internacional, Sensedia cresce 40%

EXCLUSIVO – Focando em conectar aplicações e empresas, a Sensedia, multinacional brasileira especialista em API’s (Application Programming Interfaces, ou Interface de Programação de Aplicação), registrou neste ano um crescimento de 40%. A companhia espera encerrar 2022 com uma receita de R$ 185 milhões.

Segundo Kleber Bacili, CEO e cofundador da empresa, além das iniciativas do Open Finance terem ajudado a impulsionar os resultados da Sensedia, o avanço da regulamentação trouxe novas oportunidades de negócios. “Em 2022, mais do que dobramos as áreas de Produtos, Engenharia e Desenvolvimento de Negócios (geração de oportunidades e vendas). Na pandemia, muitas organizações investiram em digitalização e isso alavancou o uso de API’s. No segmento de seguros, temos parceria com grandes nomes do mercado, como Porto, SulAmérica, MAG e Bradesco. Enxergamos no Open Insurance a oportunidade de ampliar nosso nível de negócio com as seguradoras”.

Bacili também afirma que a expansão da empresa em mercados internacionais ajudou nos resultados. Em 2022, a Sensedia abriu operação no México e nos Estados Unidos após receber um aporte de R$ R$120 milhões da Riverwood Capital. A iniciativa de fincar bandeira em outros países começou com atuações no Peru, Colômbia e Europa. “Navegamos no desafio de integração empresarial há muito tempo, o que nos trouxe maturidade para seguir as demandas do setor e entender as necessidades dos nossos clientes”.

Outra iniciativa adotada pela empresa neste ano foi o desenvolvimento do Sensedia SPIN, programa Global de Parcerias da companhia, que disponibiliza aos diferentes parceiros todo o ecossistema de inovação da plataforma da organização. “Através desse programa, queremos ampliar a experiência de distribuição e oferta dos nossos serviços para o mercado, focando na capacitação dos parceiros no âmbito técnico e de negócios”, diz o executivo. Bacili reforça que , com a ferramenta, é possível as empresas atenderem a regulamentação e utilizarem outras soluções de API.

Marcílio Oliveira, cofundador e Chief Growth Officer da multinacional, diz que o avanço da regulação do Open Finance e do Open Insurance no Brasil e em outros mercados como Colômbia, EUA e Canadá irá auxiliar na expansão da empresa. Segundo o executivo, a companhia espera crescer 50% em 2023. “Vamos aumentar o investimento internacional no próximo ano e novos membros da equipe devem ser anunciados em janeiro. Além disso, temos uma solução em tecnologia que ajuda na condução desses API’s para melhorar a experiência do cliente, o que dá um diferencial para o nosso negócio”.

Para Oliveira, o principal desafio do mercado de seguros é conectar produtos mais tradicionais com uma jornada simplificada para o consumidor “Estamos vendo diversas insurtechs sendo desenvolvidas, mas que às vezes oferecem uma cobertura mais simples. Pensando na adaptação ao Open Insurance, as seguradoras tradicionais devem continuar investindo em tecnologia, inovação e canais de atendimento que auxiliem o segurado desde o momento da contratação de uma apólice até o sinistro”.

Nicole Fraga

Revista Apólice

* com informações da assessoria de imprensa