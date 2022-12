ANS aprova, com restrições, incorporação da SulAmérica pela Rede D’Or

Compartilhar no

Compartilhar no

Em reunião reservada realizada na manhã desta segunda-feira, 19 de dezembro, a diretoria colegiada da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) deliberou sobre o pedido de autorização feito pela Rede D’Or São Luiz S.A. para assumir o controle societário das operadoras do conglomerado SulAmérica. A operação ficou em análise na agência reguladora durante 8 meses e foi aprovada mediante o cumprimento de medidas que garantam a proteção do consumidor.

As condições exigidas pela ANS para autorização são:

– Que o representante da Rede D’Or São Luiz S.A. no Conselho de Administração da Qualicorp se abstenha de votar em assuntos que deliberem exclusivamente sobre as operadoras do conglomerado SulAmérica;

– Que a administradora de benefícios Qualicorp não comercialize exclusivamente os planos de saúde das operadoras do conglomerado Sul América;

– Que os planos do conglomerado SulAmérica não sejam comercializados apenas pela administradora de benefícios Qualicorp;

– Que seja realizado, no prazo de 30 dias a contar desta data (19/12), medidas para saneamento econômico-financeiro da empresa do conglomerado Paraná Clínicas;

– Que a operação seja monitorada por 2 (dois) anos a partir de sua aprovação, podendo a ANS solicitar relatórios que subsidiem o acompanhamento do regulador.

O conglomerado SulAmérica é composto pelas operadoras SulAmérica Companhia de Seguro Saúde (Registro ANS 006246), SulAmérica Odontológico S.A. (Registro ANS 417815), Paraná Clínicas – Planos de Saúde S.A. (Registro ANS 350141) e SulAmérica Seguradora de Saúde S.A. (Registro ANS 000477).

A operação, que não envolve desembolso financeiro, apenas troca de ações, já havia sido aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE)/Ministério da Justiça e Segurança Pública em 7 de novembro deste ano.

N.F.

Revista Apólice