Ana Claudia Calil é a nova diretora comercial da Mapfre Assistência

Com mais de 25 anos de experiência atuando em empresas multinacionais de Seguros e Assistências, em especial com Gestão Comercial e Marketing, Operações e Qualidade, Ana Claudia Calil acaba de assumir a posição de diretora comercial da Mapfre Assistência.

Ana Claudia é advogada, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com especialização em Gestão Estratégica Empresarial e Seguros e Resseguro, e é palestrante nas áreas de Marketing Pessoal e Desenvolvimento Humano.

Devido ao seu histórico de alto foco em resultados, a diretora foi convidada para o Grupo para a gestão comercial da Mapfre Assistência no Brasil, com o desafio de manter o alto padrão de atendimento comercial aos clientes, assim como reforçar as parcerias já existentes e potencializar a conquista de novos negócios.

“Tenho a missão de alavancar os negócios da empresa, que tem o propósito de encantar os clientes com boas assistências e um atendimento de excelência. Parcerias sólidas e alto foco em qualidade fazem a jornada do cliente ser o guia da companhia em todas as decisões”, afirma. “Para acompanharmos as transformações de consumo da sociedade e das estratégias de nossos parceiros, em que o atendimento ao cliente é prioridade e não mais o formato e distribuição dos produtos, somos, atualmente, uma boutique de assistências. Estamos posicionados entre as cinco maiores do mercado e apostamos em um crescimento significativo em 2023”, acrescenta.

Segundo a executiva, a estratégia é oferecer uma solução 360º, que proporcione aumento da rentabilidade e maior taxa de retenção e de fidelização de clientes. “Por isso, investimos constantemente em bons produtos, digitalização e em aprimorar a experiência do cliente”, complementa.

