Alper lança hub voltado para tecnologia e inovação

A Alper Consultoria em Seguros lançou a marca AlperTech, nova empresa que será responsável por todos os projetos de tecnologia e inovação digital do grupo. Esse movimento fará da marca uma estrutura totalmente voltada para tecnologia e inovação, para que a companhia possa desenvolver e investir no que há de mais disruptivo no mercado.

A nova empresa nasce com desafios e ambições relevantes para os próximos anos. Em 2023, projetos e parcerias transformacionais serão entregues aos clientes e colaboradores da Alper. O que demonstra que a nova marca foi criada não somente para oferecer novas soluções e sistemas para clientes, como também para digitalizar e melhorar a eficiência operacional, transformando a gestão da companhia.

“O movimento da AlperTech vem não somente para dar foco e governança sobre o tema de tecnologia e inovação, mas também para potencializar todo o potencial que a Alper tem de ajudar o mercado a se transformar, entregando mais valor aos seus clientes, colaboradores e acionistas”, explica o Gustavo Croitor, Chief Digital Officer da Alper.

“Com um cronograma robusto e ágil, deveremos lançar no primeiro trimestre alguns projetos estratégicos e outros de fundação tecnológica como: a plataforma de gestão e segurança de APIs próprias e de parceiros; nossa primeira plataforma de vendas de seguros online multiproduto com contratação end-to-end digital; e a nossa parceria com o Google que nos dará mais produtividade no dia a dia e reforçará a nossa cultura data-driven”, complementa o executivo.

Nos últimos anos, a companhia vem investindo em inovação, tornando-se pioneira em várias iniciativas, como o aplicativo healthtech Dr Alper, lançado em fevereiro de 2020, um mês antes do início do isolamento social por conta do avanço da Covid-19. O Dr. Alper passa também a fazer parte do portfólio de produtos digitais da nova marca. “Nosso app de telemedicina reconhecido pelos nossos clientes como um dos produtos mais relevantes da categoria também terá novidades no início do ano que vem”, revela.

De acordo com o CEO da empresa, Marcos Couto, essa iniciativa vem como resultado de todos os investimentos e incentivos que foram feitos nos últimos anos. “Inclusive, fomos reconhecidos TOP 5 Corps – Segmento de Seguros pela TOP 100 startups, como uma das companhias do mercado de seguros que mais incentiva inovação aberta, sendo a única corretora no ranking. A AlperTech vem para ser, além do nosso hub de tecnologia e disrupção, também uma nova fonte de negócios da empresa”, conclui Couto.

N.F.

