Alper adquire Good Winds Corretora de Seguros

Compartilhar no

Compartilhar no

A Alper Seguros acabou de adquirir 100% da Good Winds Corretora de Seguros. A operação está estimada em R$ 36 milhões e foi anunciada ontem, 1º de dezembro, tornando-se a terceira aquisição da consultoria no ano. Em 2021, a empresa comprou quatro corretoras, dentre elas a corretora de resseguros do C6 Bank, que deu origem à Alper Re, além das especializadas em benefícios Ô Benefits e Ferfi, e, também, a JDM, que consolidou a posição da empresa no mercado Agro.

“A operação faz parte da estratégia da consultoria de ser uma companhia consolidadora, sempre em busca de novas oportunidades para trazer ainda mais pluralidade para a nossa operação, além da expertise em um importante nicho de mercado”, afirma o CEO, Marcos Couto.

De acordo com Alexandre Marroquim, sócio da Good Winds, a corretora, fundada em 2005, é considerada uma boutique de corretagem e consultoria em aviação, que se valeu da expertise de seus sócios (Marroquim e Hugo Amaro), pilotos de linha área em atividade, com vasto conhecimento e networking no setor. Atuando em diversos segmentos da aviação, incluindo suporte para o treinamento dos pilotos e, escolha da oficina de manutenção e na hangaragem, por exemplo.

“Nós temos um know-how no segmento de aviação que nenhuma outra corretora tem. Esse é o nosso maior diferencial e facilita a circulação por todos os setores que envolvem a aviação.”, afirma Marroquim.

Hoje, a Good Winds atua, em especial, com consultoria e corretagem de seguros para linhas aéreas, aviação geral, aviação executiva, aeroportos, oficinas de manutenção e operadores de hangar. Esse segmento responde por 90% da receita da empresa, que também atua em outros segmentos de seguros, como power & energy, empresarial e engenharia.

“Com essa aquisição, a Alper passa a disponibilizar aos seus clientes todos os tipos de seguros relacionados ao ecossistema da aviação, além de reforçar e ampliar nossa área de Seguros Specialty”, explica Eduardo Toledo, VP da Alper Re e de Specialty.

Toledo ressalta ainda que a Good Winds é a líder no mercado nacional de aviação e que a aquisição, além de posicionar a Alper em um novo mercado, torna a companhia líder no segmento de aviação no país.

Marroquim permanece na operação como diretor de Specialty e Aviation, mas a ideia é expandir sua área de atuação. “Queremos aproveitar a expertise dele na nossa área de Specialty, para ampliar as possibilidades de crescimento. Queremos fazer cross-sell para buscar seguros das embarcações, de obras de arte, de residências com objetos de valor, dentre outros”, revela Toledo.

Para este ano, o volume de prêmios da Good Winds está estimado em cerca de R$ 90 milhões.

N.F.

Revista Apólice