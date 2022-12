Allcare fecha parceria com Benevida para ampliar atuação no interior de SP

A Allcare Gestora de Saúde fechou parceria com a operadora Benevida para oferta de planos de saúde coletivos por adesão, que amplia a sua atuação no interior de São Paulo. Pelo acordo, a gestora viabiliza o acesso à saúde suplementar para a população das cidades de Ribeirão Preto, Cravinhos, Cajuru, Serrana, Guariba, Brodowski, Altinópolis, Santa Rosa do Viterbo e Luis Antônio.

Lançada em outubro de 2021, a Benevida atua no modelo chamado de Atenção Primária à Saúde (APS) e conta com uma rede credenciada de atendimento, com o apoio da Nova Bene, hospital referência em Ribeirão Preto e região.

“Os planos focados na atenção primária à saúde têm crescido de maneira consistente na preferência dos clientes. Essa parceria com a Benevida nos dará a oportunidade de ampliar o acesso à essa modalidade de saúde para a população de Ribeirão Preto e região, por meio de planos coletivos por adesão”, afirma o diretor Nacional Comercial da Allcare, Alexandre Coelho.

Um dos diferenciais da Benevida é o apoio do médico de família, como recomendação para se ter uma melhor experiência. “Um dos grandes benefícios de contar com esse profissional é obter diagnóstico muito mais rápido, pois ele conhece o histórico do paciente e saberá guiar no que for necessário”, explica o diretor Técnico da empresa, Ystannyslau Bernardes da Silva.

Com uma população estimada em 720 mil habitantes, Ribeirão Preto é a nona cidade mais populosa do país e 25º PIB brasileiro, graças à sua pujante economia. “Temos certeza de que essa parceria trará grandes resultados para ambas as empresas e ampliará a nossa participação nessa importante região do Estado de São Paulo”, complementa Coelho.

Todos os novos clientes da Benevida também poderão contar com serviços exclusivos desenvolvidos pela área de gestão de saúde da Allcare, que incluem uma plataforma online de atividades físicas, consultoria nutricional, descontos em vacinas e medicamentos, entre outros.

“Allcare e Benevida têm grandes sinergias que, certamente, impulsionarão positivamente os negócios. O cuidado preventivo e a atenção primária à saúde, estão no DNA das nossas empresas e, certamente, isso trará grandes benefícios para os clientes”, finaliza Silva.

