Akad venderá seguro para bikes com a corretora Saga

Compartilhar no

Compartilhar no

A Akad Seguros acabou de concretizar uma parceria para a comercialização de seu seguro bike na plataforma da Saga. O acordo faz parte da estratégia da companhia para expandir seus canais de vendas, aumentando a base de corretores e de futuros segurados em um de seus produtos mais expressivos. A empresa registrou mais de 70 mil apólice emitidas no período de janeiro a novembro de 2022.

Há mais de três décadas no mercado, a Saga Corretora integra o Grupo Saga, que no ano passado criou um novo business dentro do nicho de mobilidade urbana, o Saga Moove. Pela sua plataforma, a corretora possui direito de distribuição de bikes, acessórios e componentes de algumas das marcas mais desejas entre os ciclistas, como BMC, Princeton, Thule e Kask.

O seguro da Akad no site da Saga Corretora vai cobrir bicicletas de R$ 1,5 mil até R$ 100 mil, incluindo proteção para modelos personalizados em qualquer tipo de terreno: cidade, montanha ou estrada. Ciclistas que participam de competições, inclusive fora do País, também estarão cobertos. Outro diferencial é a cobertura de Responsabilidade Civil para indenização caso o acidente envolva terceiros.

De acordo com o coordenador de Property e Engenharia da Akad, Carlos Nascimento, toda jornada para emissão da apólice deve durar poucos minutos em um modelo totalmente digital. Para fazer a cotação na hora, o futuro segurado vai precisar apenas preencher seu nome e informações para contato, dizer qual o valor da bike, especificar o material, se é original e se possui nota fiscal.

De acordo com Nascimento, uma das principais estratégias da seguradora vem sendo também a expansão de parcerias com fabricantes, varejistas, grupos de ciclistas e portais de assessoria esportiva. Uma vez que o seguro bike da empresa é disponibilizado em um modelo totalmente digital, a companhia pode ampliar o alcance do produto para mais canais de vendas.

N.F.

Revista Apólice