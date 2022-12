AIG Seguros anuncia mudanças nas lideranças comerciais de SP

A AIG Seguros anunciou mudanças no comando de seus escritórios comerciais em São Paulo e SP Interior. A região coberta pelo escritório comercial responsável pela capital paulista e arredores passa a ser liderada por Emmanuel Haddad, que era o responsável pela operação da filial SP Interior, sediada em Campinas (SP). Com isso, Renan Soares passa a ocupar a posição deixada por Emmanuel.

Emmanuel Haddad está na companhia desde 2013 e conta com mais de 15 anos de atuação no mercado de seguros, tendo disso responsável pela filial SP Interior da AIG desde 2019. Já Renan Soares, que está na AIG desde 2018, assume a liderança da filial SP Interior. Com mais de 10 anos de experiência no setor, ele ocupava anteriormente o cargo de executivo de contas.

