Zurich oferece assistência odontológica emergencial no Vida Individual

Agora, os clientes do “Zurich Vida Para Você”, o produto de vida individual da Zurich, passarão a contar com a opção de incluir gratuitamente a assistência odontológica emergencial em suas apólices.

O novo serviço integra um rol de 18 opções de assistências, entre as quais o cliente pode escolher três, sem nenhum custo adicional, para utilizar ao longo da vigência do seu seguro de vida individual. As assistências, que incluem benefícios como telemedicina, orientação psicológica, rede de descontos com mais de 20 mil estabelecimentos em todo país e até assistências pet e bike, são um dos grandes diferenciais do produto, já que permitem que o seguro seja utilizado pelos clientes ao longo de toda a sua vida.

A nova assistência odontológica emergencial tem o objetivo de atender aos segurados que se encontrem em situação emergencial, decorrente de dor, infecção ou trauma gerado por acidente pessoal ou enfermidade súbita e aguda, ocasionada em dentes naturais, e que exija consulta com um dentista. Também estão cobertos episódios de crise, ocasionados por doença preexistente ou crônica, quando gerarem quadro clínico de emergência ou urgência. O cliente que optar pelo serviço de Odontológico Emergencial terá à disposição quatro formas de atendimento, conforme o grau de emergência, sendo eles telefone, chat, videochamada e atendimento presencial em clínica ou domicílio. O serviço é válido em todo território nacional e poderá ser solicitado mesmo que o segurado esteja fora de sua residência. Caso o segurado encontre-se em localidade que que não possua infraestrutura de atendimento, ele será orientado pela central de atendimento sobre como proceder, respeitando sempre os limites previstos para o serviço solicitado.

“Na Zurich, sempre colocamos o cliente no centro de nossas ações e, ao oferecer essa nova assistência, proporcionamos mais segurança, tranquilidade e qualidade no atendimento aos nossos clientes”, explica Rodrigo Barros, Diretor Executivo de Vida, Previdência e Capitalização da seguradora.

Segundo o executivo, além de ser um produto flexível, o capital segurado pode ser de até R$ 5 milhões, valor acima da média praticada para seguros de vida. “Além das tradicionais coberturas, que não são obrigatórias, nosso seguro de vida individual oferece proteções customizáveis, que podem ser utilizadas pelo cliente durante toda sua vida”, pontua Barros. “Desenvolvemos e aprimoramos um seguro completo e flexível que protege o segurado e permite ao corretor fazer uma boa consultoria de riscos, já que ele pode selecionar as opções mais adequadas às necessidades dos clientes, que podem ser muito específicas”, finaliza.

N.F.

