Compartilhar no

Compartilhar no

A Wiz Parceiros, unidade de negócio do conglomerado Wiz focada em soluções de crédito, lançou o Winners Club, programa de relacionamento e benefícios que premia a rede credenciada de parceiros de acordo com objetivos e metas pré-estabelecidos. O período da campanha é de 1 de novembro até 31 de dezembro de 2023, nos segmentos de Consórcio e Crédito.

Além de motivar a força de vendas e criar vínculos ainda mais sólidos com os parceiros, o Winners Club traz vantagens exclusivas visando potencializar os resultados da rede de distribuição . Dentre as premiações oferecidas pelo programa aos participantes estão viagens nacionais e internacionais, brindes especiais, certificações, workshops de capacitação , mentorias e verbas para marketing.

“O programa Winners Club foi criado para que possamos atender e beneficiar os nossos parceiros, que são parte importantíssima do nosso negócio. O programa de relacionamento foi construído com muito critério pelo nosso time , e será uma exclusividade dos campeões de vendas da Wiz Parceiros”, afirmou o diretor Comercial da empresa, Rafael Guerreiro, um dos responsáveis pela elaboração do programa.

Segundo o executivo, o Winners Club é o primeiro programa de relacionamento neste modelo da Wiz Parceiros a oferecer benefícios exclusivos às empresas credenciadas, com foco nos resultados obtidos pelos parceiros. “ As empresas que atingirem as metas serão recompensadas de forma meritocrática, divididas entre produtos de Consórcio e Crédito”, acrescentou Rafael.

N.F.

Revista Apólice