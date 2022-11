Warren oferece hub de produtos para corretores de seguros

Atenta também ao mercado de seguros, a gestora de patrimônio e corretora de investimentos Warren está com um novo lançamento, aproximando sua filosofia de transparência e planejamento também aos produtos desta categoria. A proposta é oferecer ao profissional de seguros a possibilidade de atuação com os principais players do mercado, conforme a preferência de cada parceiro e cliente, fornecendo ao corretor todo o suporte necessário durante o processo de vendas.



Para isso, a Warren desenvolveu um novo modelo de contrato no mercado que visa atrair profissionais do ramo, habilitando-os a oferecer os produtos das seguradoras Sulamérica, Icatu, Prudential, Metlife, Mag e Azos. Com um portfólio diversificado de produtos, o corretor parceiro da Warren acessa uma condição comercial atraente e traz ao seu negócio os pilares de transparência e inovação da corretora, contando com todo o suporte tecnológico da empresa.



Segundo Yoran Netto, sócio e Head de Produtos Financeiros da Warren, nesta vertical de negócios B2B, o corretor é o cliente. “Conosco, ele atuará como co-corretor da Warren, onde já existe um relacionamento com importantes seguradoras. Ele contará com um back office pró-ativo de especialistas — o que é uma dor muito grande desse mercado”, afirma.



O especialista ainda acredita que o mercado de seguros também está caminhando para uma relação comercial mais inteligente, em linha com o modelo adotado pela Warren que visa colocar o cliente no centro. “Queremos levar informação de maneira clara, desenvolvendo e dando possibilidades para o corretor aumentar a sua receita por meio do cross selling de produtos, sem perder de vista o alinhamento com o que é mais importante para o seu cliente final”, completa.



Para o CEO, Tito Gusmão, esta frente de negócios é o reflexo natural do modelo da Warren em um novo segmento. Já consolidada no mercado B2B com verticais como o Warren Pro, onde a corretora oferece uma plataforma white-label para gestores, consultores e planejadores, o pilar de seguros vem para unir dois setores que por muito tempo ficaram distantes: “A saúde financeira de uma pessoa envolve o acesso a produtos de qualidade, incluindo seguros. Com a Warren, o profissional de seguros passará a ver cada vez mais as necessidades dos seus clientes por meio do planejamento financeiro.”



A meta para esta nova frente de negócios da Warren é atrair mil corretores até o fim de 2023. Yoran contextualiza: “Ainda é tabu falar de seguro de vida no Brasil, o que gera um mercado subdesenvolvido em comparação a outros países: 15% da população brasileira é segurada, em comparação a 31% da média global. Os mais de 110 mil corretores registrados no Brasil, somando pessoas físicas e jurídicas, possuem um ótimo cenário para crescer e consolidar seu negócio — e a Warren estará ao lado deles.”

K.L.

Revista Apólice