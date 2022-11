Vitor Ozaki é o novo CEO da Picsel

Presente no mercado a pouco mais de um ano, a Picsel, insurtech especializada no agronegócio, conta com um time formado por profissionais com mais de 30 anos de experiência. A plataforma digital baseada em inteligência artificial, geotecnologia e modelagem agrometerológica tem o objetivo de potencializar as contratações de seguro agrícola, com mais segurança e confiabilidade para as seguradoras e resseguradoras. Para avançar nessa estratégia, foi Vitor Ozaki foi anunciado como CEO e chega com o desafio de levar o faturamento da empresa para R$ 80 milhões em cinco anos.

O foco do executivo será tornar a marca integrada e de fácil utilização pelos clientes. “Temos a certeza que a nossa solução é disruptiva, resolvendo dores reais e muito importantes do mercado. Juntamente a isso, vislumbramos, daqui para frente, um crescimento muito forte no segmento de seguro agrícola no Brasil”, destaca.

Segundo o CEO, um dos maiores problemas do mercado foram os prejuízos das seguradoras e resseguradoras, que alcançaram a casa dos R$ 5 bilhões em 2021. Entretanto, até julho deste ano, as perdas acumularam pouco mais de R$ 7 bilhões em indenizações. “É um volume enorme de dinheiro que foi pago de indenização. Claro que esse é o grande benefício do seguro, mas ao mesmo tempo, isso acendeu a luz amarela para o mercado e muitas empresas começaram a rever os processos, procedimentos, produtos e até mesmo sua própria atuação no segmento agro”, afirma.

As resseguradoras também sentiram o impacto, por isso estão revendo as estratégias de atuação no setor agro não só no Brasil, mas a nível mundial. Por isso, segundo o executivo, nesse momento de muito estresse e nervosismo no mercado, soluções como as da Picsel que levam eficiência operacional, tecnológica e comercial para o mercado, serão fundamentais nessa mudança de modelo atual.

Em outras áreas, como setor de tecnologia, automobilístico, médico, por exemplo, essa mudança é uma realidade e o agro começa a mudar na mesma direção. “Somos precursores dessa virada de chave. Claro que toda mudança traz desafios, e olhando para esses desafios que eu estou chegando para conduzir a Picsel”, diz o CEO. “Além disso, todo esse cenário me motiva, temos algo que não existia no mercado. Será uma grande oportunidade de colocar toda minha expertise e experiência para ajudar a estruturar essa tecnologia de forma viável com uma solução completa”, acrescentou.

N.F.

Revista Apólice