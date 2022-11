Vital Card apresenta novos produtos de seguro viagem

Desde o dia 9 de novembro, passaram a ser disponibilizados novos produtos ao mercado de seguro viagem em casos de Covid-19. As novidades estão sendo apresentadas pela Vital Card.

A empresa passou a oferecer a cobertura de suspensão de viagem em seu adicional Covid Mais. Essa cobertura prevê a hospedagem em caso de quarentena durante a viagem segurada, não somente no final, como é a prática do mercado, mas também entre as cidades de um roteiro de viagem. Por exemplo, um grupo está visitando várias cidades, se em determinada cidade da viagem um passageiro testar positivo, ele terá hotelaria coberta já no local que está, bem como o custo de deslocamento para reencontrar o grupo após a recuperação.

Junto com a cobertura inédita, Luciano Bonfim, diretor comercial da Vital Card, também anunciou a ampliação do limite de idade para as coberturas de Covid-19, que passaram para 80 e 85 anos (de acordo com o plano escolhido) e para 60 anos (nos planos long stay, de três a 12 meses de duração).

Houve também um aumento no valor da cobertura de despesas médico-hospitalares, que agora é de 30 mil dólares ou euros nos planos internacionais da Vital Card. “A melhor parte de tudo isso, é que essas novas opções não vão pesar no bolso dos nossos segurados, pois não houve reajuste nos planos”, explica Bonfim.

De olho também no início da temporada nacional de cruzeiros, os planos da Vital Card podem ser emitidos garantindo coberturas contra a Covid-19. O grande diferencial deste ano, é que emitindo um plano MUNDIAL, o plano será válido nas paradas em solo brasileiro também.

