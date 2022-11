Via fecha parcerias com seguradoras para atender clientes na Black Friday

Para oferecer a melhor experiência de compra ao consumidor, a Via, dona das marcas Casas Bahia, Ponto e Extra.com.br, investe em parcerias com o mercado de seguros. A novidade é que a empresa acaba de se unir às seguradoras Zurich e Assurant para atender às demandas da Black Friday de 2022.

Os clientes da Casas Bahia e do Ponto terão garantia estendida “Compre 24 e leve 36 meses” em todas as categorias de mercadorias elegíveis. A ação é com a seguradora Zurich e vale para compras até 28/11.

Já o cliente do Extra que adquirir a garantia estendida original para celular ou refrigerador (com exceção da linha side), também terá a cobertura do seguro da Assurant por 36 meses, mas pagará apenas 24 meses. A condição é assegurada pela Assurant e faz parte das ações promocionais da companhia para a Black Friday que estará vigente até dia 28/11.

“Podemos dizer que a abrangência da promoção é o grande diferencial da Via para atender os consumidores no que diz respeito à garantia dos produtos que são comprados. Isso porque, atualmente, o mercado disponibiliza ofertas apenas para categorias muito específicas”, explica Rafael Rocha, gerente Executivo de Seguros, Serviços Financeiros e Meios de Pagamento da Via.

Embora a Black Friday seja o foco no momento, vale ressaltar que a empresa já oferece os benefícios de garantia estendida e com grande variedade de produtos. Por exemplo, graças a uma parceria com a Mapfre, o cliente da Via encontra o melhor custo-benefício quando o assunto é proteção de casa e assistência de auto e moto. Até o dia 30 de novembro, os seus clientes podem adquirir o plano prata pelo valor do bronze, equivalente a apenas R$ 124,00 por mês.

E para os consumidores que pretendem comprar um celular com a tecnologia 5G ainda neste ano, nas redes Casas Bahia e Ponto é possível encontrar o Fique Seguro de até 6 meses da Zurich. O cliente que contratar o plano Fique Seguro 5G de 12 meses ganha mais três de vigência e para quem contratar o de 24 meses ganha mais seis.

“Buscamos essas parcerias para entregar aos brasileiros a maior pluralidade de cobertura com preços acessíveis e planos personalizados. É assim que Via procura ajudar seus clientes com soluções para facilitar seu dia a dia.”, conclui Rocha.

N.F.

Revista Apólice