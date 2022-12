Unimed Nacional recebe certificação da ANS por boas práticas em gestão

Compartilhar no

A Unimed Nacional recebeu no dia 18 de novembro, da ANS (Agência Nacional de Saúde), uma homologação da Acreditação Resolução Normativa 507, que é uma norma técnica brasileira que regulamenta o Programa de Acreditação de operadoras de planos privados de assistência à saúde. Ou seja, uma certificação de boas práticas em gestão organizacional e em gestão em saúde, de caráter voluntário, realizado por Entidades Acreditadoras, cujo objetivo é a qualificação da prestação dos serviços, induzindo a mudança no modelo de atenção à saúde existente, propiciando uma melhor experiência para o beneficiário.

Durante três dias, as áreas da cooperativa foram auditadas pela DNV Business Assurance Avaliações e Certificações Brasil, que verificou se a organização estava em conformidade com a melhoria de seus processos e, sobretudo, honrando seu compromisso com a transparência.

E, depois do trabalho em conjunto e estruturado com os colaboradores, a DNV recomendou em seu parecer o selo de acreditação Nível I, de acordo com a RN nº 507/2022, válido de 10/10/2022 a 09/10/2025, conforme disposto na Certidão encaminhada à ANS. Sobre o processo, Jorge Naves, auditor da DNV, destacou que o ambiente de trabalho da Unimed Nacional é “fantástico, o que aumenta o compromisso, a produtividade e a qualidade de trabalho dos colaboradores”.

O diretor executivo da Unimed Nacional, Eduardo Ribas, comemorou o resultado. “Agradeço muito a todo time, ess é uma conquista de todos e a prova de que somos capazes e que podemos ainda mais”.

Por fim, o presidente da Unimed Nacional, Luiz Paulo Tostes Coimbra, acrescenta que fazer operação de planos de saúde tem uma grande complexidade que compreende gerar uma entrega assistencial de qualidade, que possibilite mais acesso às pessoas e siga uma regulamentação criteriosa. “Essa é a confirmação de que temos feito uma gestão estruturada, que visa austeridade e sustentabilidade”, reforça.

