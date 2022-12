Último dia para adquirir ingresso do CQCS Insurtech & Innovation 2023 com desconto

Hoje é o último dia para inscrever-se no CQCS Insurtech & Innovation, pelo preço promocional de R$ 900,00, em até 4x no cartão. Maior evento de inovação em Seguros da América Latina e segundo maior do mundo, a edição de 2023 acontecerá no Centro de Eventos Pro Magno, em São Paulo, nos dias 25 e 26 de julho.

Em 2022, o CQCS Insurtech & Innovation reuniu mais de 1,800 participantes em um ambiente de aprendizado, negócios e inovação em Seguros. O primeiro lote de ingressos encontra-se disponível com preço promocional somente até hoje, dia 30/11.

Não fique de fora! Realize sua inscrição através do link e faça parte desse imperdível encontro.

