Tutum promove ação que amplia o acesso a diversos cursos

A Tutum Escola de Seguros acabou de lançar uma campanha de aquecimento para a Black Week 2022. Para este ano, a startup preparou uma promoção que irá incluir sete cursos do seu catálogo por um preço promocional, que será divulgado na penúltima semana de novembro.

Os cursos que fazem parte da ação são o POS – Produtividade Online de Seguros, com Gabriele Rech; De 0 a Corretor Completo (RC Profissional, Tudo sobre Seguros, Seguro Auto, Massificados), com Pedro London; Planos de Saúde na Prática e Fórmula de Seguro de Vida, com Sergio Ricardo; Método Smart Planning e Monte uma carteira exponencial, com Maria Luiza Mello

Para divulgar a campanha, a Tutum contará com um time de craques e experts do mercado: as embaixadoras Carolina Novaes, Maria Luíza Mello, Gabriele Rech e o CEO da Escola, Pedro London.

O objetivo da Black Week vai ao encontro da missão da Tutum, que é democratizar o acesso à educação no mercado de seguros. Os alunos que adquirirem a promoção, terão direito a cursos de especialização em modalidades do seguro por um valor mais acessível que o normal. O intuito também é oferecer uma opção para os profissionais do setor, que desejam ampliar sua carteira de produtos e se capacitar em outros segmentos do seguro.

Os cadastrados farão parte de um Grupo Vip no Whatsapp e receberão ao longo do mês, e-mails com todas as informações, o preço promocional dos cursos, conteúdos exclusivos e os bônus que serão liberados.

N.F.

Revista Apólice