Tokio Marine lança plataforma de site personalizável para corretores

Com o objetivo de aprimorar a experiência digital dos corretores, a Tokio Marine lançou o Tokio Sites, plataforma digital que permite a criação de páginas personalizáveis na web. A novidade está integrada ao Brokertech, ferramenta pela qual a companhia disponibiliza uma série de aplicações e ferramentas digitais que ajudam os corretores e assessorias a compreender melhor o ambiente tecnológico.

Por meio do Tokio Sites, em poucos passos, os corretores poderão vender os seguros da empresa pela internet por meio de um site intuitivo e personalizável. É possível que o usuário aplique a identidade visual que desejar com seu logo e informações para contato, link para o seu perfil nas redes sociais, além da escolha do produto que vai trabalhar, com a possibilidade de inserção do cotador online na página. A plataforma é gratuita, sem limite de utilização e inclusiva, uma vez que para a criação da página não é necessário que os usuários tenham qualquer conhecimento prévio de programação.

“O Tokio Sites é mais uma ferramenta que estamos disponibilizando para o desenvolvimento profissional dos nossos parceiros de negócios, visando ajudá-los a aumentar sua presença digital e impulsionar as vendas. A plataforma está disponível no Brokertech, que já conta com mais de vinte ferramentas que visam reduzir o trabalho operacional, aumentar a produtividade e gerar mais negócios para os corretores”, comenta João Luiz de Lima, diretor Comercial Nacional Varejo da seguradora.

Após finalizada, a página criada poderá ser compartilhada nas redes sociais e pelo WhatsApp. Disponível para todos os corretores que estiverem cadastrados no Portal Nosso Corretor, o Tokio Sites também poderá ser utilizado por todos aqueles que não estiverem inscritos no Portal, com a única diferença que, sem o cadastramento, não será possível inserir o cotador online na página.

