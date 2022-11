Tokio Marine amplia plataforma de cotação digital para Seguro Auto

Com o objetivo de ampliar as possibilidades de contratação do Seguro Auto e promover ainda mais negócios ao corretor, a Tokio Marine Seguradora anunciou a ampliação do Auto Você Escolhe e Moto Você Escolhe, ferramentas de seguros digitais para Automóveis e Motocicletas, respectivamente.

Por meio da iniciativa, o corretor de seguros poderá otimizar os processos de cotação com mais agilidade e autonomia e integrar o cotador online ao site de sua corretora, WhatsApp e em suas redes sociais, além de contar com comissão variável. A ferramenta ainda possui um sistema que busca o profissional mais perto por geolocalização na hora da cotação, caso o cliente não identifique seu corretor.

O Auto Você Escolhe conta com até três opções de produtos com diversas ofertas de coberturas e assistências para que os clientes possam escolher as que mais se adequam a sua necessidade. Com a ampliação da plataforma, agora o produto completo que protege contra colisão, incêndio, roubo e furto também está disponível, além das opções de danos a terceiros, acidentes pessoais e serviços de Assistência 24h.

Os clientes, além de poderem fazer a contratação do seguro de maneira 100% online de maneira rápida e segura, contam com facilidades de pagamento como o parcelamento em até 12x sem juros no cartão de crédito, com parcelas lançadas mensalmente, sem comprometimento do limite.

“O mercado como um todo vem passando por diversas transformações e a entrada de novos perfis de Clientes nos dá oportunidade para inovar cada vez mais em nossos produtos e serviços e atender a estas novas demandas. Por isso criamos o Auto Você Escolhe, para ajudar os nossos Parceiros de Negócios a terem mais opções para ofertarem aos Clientes e, consequentemente, fecharem mais negócios.” comenta Marcelo Goldman, diretor Executivo de Produtos Massificados da Tokio Marine.

