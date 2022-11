Swiss Re e Darwin fecham parceria para seguro de automóveis

A Darwin Seguros, insurtech que utilizará tecnologia, dados e inteligência artificial para oferecer um ecossistema de produtos de seguros e financeiros, celebrou acordo liderado pela Swiss Re para cessão de parte da carteira de seguros de automóveis nos próximos três anos.

Com isso, a primeira seguradora digital aprovada na segunda edição do Sandbox regulatório da Susep (Superintendência de Seguros Privados), a Darwin, reduzirá o risco de sua carteira e sua necessidade de capital regulatório. Soma-se a isso o aporte de know-how da Swiss Re para impulsionar o crescimento do negócio. Já a resseguradora suíça se beneficia do ecossistema de inovação da insurtech.

O acordo teve início agora em novembro, quando a insurtech se tornou operacional, ainda em ambiente controlado por meio da lista de espera do site e que será acompanhado em dezembro do modelo member get member, em que um cliente indica outro.

“Estamos muito animados com esse acordo, recebemos algumas propostas de resseguro e vimos na Swiss Re o parceiro ideal para apoiar um projeto transformacional para o mercado brasileiro, como o da Darwin Seguros. A cessão do risco é muito importante, mas todos fazem. O grande atrativo para nós foi a qualidade do time, que irá aportar conhecimento na nossa operação e a forte presença na América Latina e todo o mundo, que serão cruciais quando formos expandir as áreas de negócios para além do seguro auto e das fronteiras do Brasil”, afirma Carlos Alberto Souza Barros, Co-CEO e um dos fundadores da insurtech.

“A Swiss Re vê nesta parceria uma grande oportunidade para fomentar o mercado segurador e fazer parte da digitalização da indústria seguradora que está em curso no Brasil. A Darwin Seguros traz uma maneira inovadora de pensar sobre o seguro automóvel, impulsionando mudanças no mercado e transformando a maneira de os consumidores comprarem seguros com mais praticidade”, diz Fred Knapp, head Reinsurance Brazil & Southern Cone da resseguradora.

“Nosso produto é bastante disruptivo em relação ao produto tradicional de seguro auto, para nós é muito importante ter a confiança da Swiss Re, que é especialista no tema há mais de 150 anos. O processo de aprovação foi minucioso, ao longo de alguns meses passamos por todos os processos da jornada, como aceitação, precificação, tecnologia, regulação de sinistros e outros”, afirma William Lacerda, sócio e head de Underwriting da Darwin Seguros.

N.F.

Revista Apólice