Susep orienta cidadãos e mercado de seguros sobre seus serviços

Os serviços que a Susep (Superintendência de Seguros Privados) disponibiliza aos cidadãos e ao setor de seguros agora podem ser acessados na seção “Serviços” do novo site da autarquia. Nessa seção, o usuário consegue consultar as entidades licenciadas pela Susep, emitir certidões, consultar produtos, entre outras atividades prestadas pela autarquia.

A Carta de Serviços da entidade reúne diversas informações sobre cada um dos serviços oferecidos, tais como: objetivo, público-alvo, passo a passo para a realização do serviço e prazo de atendimento.

O novo site integra o gov.br, que unifica os canais digitais do governo federal, reunindo, em um só lugar, serviços para o cidadão e informações sobre a atuação de todas as áreas do governo.

“Agora, todos os serviços da Susep aos cidadãos e setor estão disponíveis na plataforma digital integrada gov.br. Dessa forma, a autarquia está unificada com os canais de serviços do governo federal, promovendo a melhoria do atendimento ao cidadão e ao mercado de seguros”, afirma Valeria Chaves, diretora do DEATI (Departamento de Administração e Tecnologia da Informação) da entidade, ressaltando que o novo portal também permite que o usuário avalie e contribua para aprimoramento contínuo dos serviços.

N.F.

Revista Apólice