Susep apresenta seus atos recentes e futuros em webinar

A Susep (Superintendência de Seguros Privados) realiza no dia 21 de novembro, das 16h às 18h, o webinar “Diálogos Susep”, com a participação de toda a diretoria da autarquia, além do presidente do CNSP (Conselho Nacional de Seguros Privados).

O evento online, transmitido no canal da entidade no YouTube, acontece no dia em que a autarquia comemora 56 anos de atividades, e irá apresentar os recentes e futuros atos de impacto no setor.

“A Susep, desde de sua criação, com base no Decreto-lei nº73, de 21 de novembro de 1966, tem entre suas principais finalidades e competências promover o desenvolvimento do setor”, comenta Alexandre Camillo, superintende da entidade. “Por isso, a direção da organização realiza um encontro com o mercado de seguros, fomentando e promovendo o diálogo para o desenvolvimento do setor, reunindo as empresas, órgãos e profissionais que compõem esta indústria”.

Entre os painelistas, estarão os diretores da Susep: Marcelo Rocha (Diretoria 1), Augusto Coelho (Diretoria 2), José Nagano (Diretoria 3), Carlos Queiroz (Diretoria 4) e Valeria Chaves (diretora do DEATI – Departamento de Administração e Tecnologia da Informação).

O evento terá ainda um painel com Camillo e a participação de Rogério Boueri, chefe da Assessoria Especial de Estudos Econômicos do Ministério da Economia, que responde atualmente como presidente do CNSP.

Perguntas enviadas pela audiência serão respondidas no último bloco do evento.

“Iremos apresentar o cenário atual do setor, especialmente com a publicação de normas recentes que impactam a atividade. Este último ano foi marcado por muitas mudanças em na modernização regulatória do mercado de seguros, bem como houve o avanço de projetos estruturais, que precisam ser apresentados e debatidos, fomentando o diálogo e novos avanços pelo desenvolvimento do setor e pela defesa do consumidor de seguros”, finaliza o superintendente.

N.F.

