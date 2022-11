SulAmérica realiza sorteio de carros para o PRA Super Campeões 2022

A SulAmérica organiza na próxima quarta-feira, 16 de novembro, a rodada intermediária do Programa de Reconhecimento ao Corretor, o PRA Super Campeões 2022. Nesta edição, serão sorteados nove carros 0Km. O evento será realizado presencialmente para corretores em São Paulo e no Rio de Janeiro, com transmissão online para todo o Brasil por meio de plataforma exclusiva da companhia. São esperados 250 profissionais em SP, 210 no Rio e 2 mil profissionais online acompanhando o encontro.

Para ser elegível ao sorteio, o corretor ou corretora precisa estar entre os maiores pontuadores de cada região, de acordo com o regulamento do programa. “Esse é um dos momentos mais aguardados pelos nossos parceiros e parceiras. O evento é uma oportunidade para reforçarmos o quanto nosso relacionamento com corretores e corretoras é prioritário, e como nos preocupamos em reconhecer suas conquistas”, destaca Solange Zaquem, diretora comercial da SulAmérica.

Além do sorteio dos carros 0Km, o PRA Super Campeões conta também com uma premiação final que dá direito a viagem nacional para um resort ou uma viagem internacional, que nesta edição terá Israel como destino, ambas a serem realizadas em 2023. O cálculo da pontuação para classificar a corretora como elegível à premiação final acontecerá também no próximo ano, considerando a soma de todos os pontos acumulados durante o período da campanha, de acordo com regulamento.

Para acompanhar a premiação do PRA acesse o link.

N.F.

Revista Apólice