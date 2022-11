Na última semana, a SulAmérica promoveu encontros com corretores de seguros e investidores em Campo Grande e Dourados, em Mato Grosso do Sul. Os eventos tiveram como foco escutar corretores e corretoras e reforçar os projetos e plataformas da seguradora voltados à educação financeira, como o IndicaSAS e Contrata Fácil.

O Contrata Fácil, ferramenta digital de e-commerce, desenvolvida para o corretor alavancar a venda e focar mais na distribuição, possibilita multiplicar suas vendas, de forma flexível. Já o IndicaSAS, projeto da seguradora em parceria com a plataforma digital de investimentos Órama, foi desenvolvido com o objetivo de apoiar corretores e corretoras que buscam trilhar um novo caminho no mundo dos investimentos.

Nessa rodada, estiveram presentes Raphael Cunha, superintendente regional; Kleber Borges, gerente regional da companhia no Centro-Oeste; Ana Letícia e Crislayne Flores, gestoras de vendas regionais; e Nelson Danilo, representante da SulAmérica Investimentos e responsável pela região na parceria com a Órama Investimentos. O evento contou ainda com a presença do Sincor-MS (Sindicato dos Corretores de Seguros de Mato Grosso do Sul), por meio de Fernando Faracco, presidente do sindicato da região.

“Esses encontros demonstram nosso foco no fortalecimento do relacionamento com parceiros e parceiras da empresa, buscando aproximar cada vez mais e entender as necessidades de cada região. O Mato Grosso do Sul é estratégico para os negócios da companhia e para a geração de oportunidades para nossos corretores e corretoras que atuam no estado.”, comenta Cunha.

A ação realizada na região impactou mais de 40 pessoas, entre clientes e profissionais, e faz parte de uma agenda da companhia em promover visitas com executivos e executivas pelo país, já tendo sido realizado anteriormente em Recife, Brasília, Salvador, São Luís e Fortaleza.

N.F.

Revista Apólice