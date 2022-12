SulAmérica lança Direto Mais no Rio de Janeiro

A SulAmérica lançou hoje, 30 de novembro, o plano SulAmérica Direto Mais para a capital carioca. O novo produto de mid ticket da companhia conta com uma estratégia de negócios completamente inovadora para o mercado. O plano de saúde, recentemente lançado em São Paulo, amplia o portfólio de soluções em seguros de saúde para empresas com sede no Rio de Janeiro.

O novo produto tem como objetivo ampliar a oferta de um plano com mais abrangência e rede nacional para seus colaboradores, além do excelente custo-benefício. O produto é mais acessível e mais conectado com as pessoas, auxiliando assim na busca à Saúde Integral.

“A chegada do SulAmérica Direto Mais no Rio de Janeiro vem para ampliar e diversificar ainda mais o nosso portfólio e reforçar o sucesso que a família SulAmérica Direto faz no Rio de Janeiro, onde já temos o produto e plano regional SulAmérica Direto Rio. Com o novo lançamento, queremos cada vez mais oferecer as melhores oportunidades de maneira mais acessível para nossos clientes”, comenta Solange Zaquem, diretora comercial da seguradora no Rio de Janeiro.

O lançamento chega para oferecer de forma inovadora diferentes modelos de atuação para o mercado.“Os grandes diferenciais desse produto estão no modelo de conexão de médicos e beneficiários em casos de alta complexidade, atendimento multicanais digitais e modelos de remuneração da rede credenciada parceira. Oferecemos um plano mais acessível, mas com cobertura nacional e sempre com a qualidade SulAmérica”, pontua Juliana Caligiuri, vice-presidente de Saúde, Odonto e Comercial da companhia.

Para o atendimento de alta complexidade, o plano vai disponibilizar para os beneficiários o Núcleo de Saúde SulAmérica composto por médicos, enfermeiros, cientistas de dados e especialistas em saúde. O objetivo é promover a melhor experiência na jornada dos clientes, conectando de forma inteligente as equipes médicas e os prestadores de referência no tratamento da alta complexidade.

O novo modelo de plano da linha SulAmérica Direto tem abrangência e rede nacional e chega às empresas com CNPJ nas cidades de Rio de Janeiro e São Paulo. Nos dois locais, as equipes médicas já foram designadas para os atendimentos de alta complexidade.

