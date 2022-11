Sompo Seguros inaugura nova Filial Belém

A Sompo Seguros acabou de inaugurar sua nova Filial Belém, que agora está instalada à Rua dos Mundurucus, 3100 – Edifício Metropolitan Tower – Salas 1309 e 1310 – Bairro Cremação – Belém (PA). O investimento em uma nova infraestrutura na filial paraense visa fazer frente ao crescimento da operação local da companhia, que permitiu a expansão de 14% no segmento de Seguros Corporativos e 6% nos Seguros Massificados.

“O mercado paraense de seguros está aquecido e tem crescido a índices bastante relevantes. O investimento em novas instalações para a Filial Belém está dentro de nossas estratégias de incrementar nossa participação no mercado do Norte do País”, observa Eduardo Fazio, diretor Comercial da seguradora para as regiões Norte, Nordeste, Rio de Janeiro e Espírito Santo; que nos dias 16 e 17 de novembro, junto com a equipe local recebeu os corretores e representantes de assessorias, plataformas e entidades representativas do setor de seguros para apresentar a nova filial e as estratégias da companhia para a operação local em 2023.

“Nossas novas instalações foram projetadas com uma melhor infraestrutura, adequada às nossas necessidades de negócios. A Sompo Seguros é uma seguradora que trabalha sob a política de portas abertas e, em Belém, a cultura do contato pessoal é muito forte. Por isso, buscamos um escritório com um ambiente mais amplo, apropriado para as consultorias e reuniões que fazemos com os nossos parceiros de negócios”, considera Jaime Gil de Souza Neto, gerente da Filial.

Ramos em crescimento

A filial apresenta um crescimento acumulado significativo em diferentes linhas de negócios até outubro deste ano. Um exemplo é o crescimento nesse período de 289% em Riscos de Engenharia, seguido de Habitacional (147%) e Riscos Diversos (141%). Esse ramo contempla máquinas e equipamentos usados nos segmentos de construção e varejo (tratores, empilhadeiras etc.) e painéis solares, por exemplo. Também apresentaram expressiva evolução ramos como Condomínio (124%), Responsabilidade Civil Geral (66%), Benfeitorias e Penhor Rural (44%), que contempla máquinas e implementos agrícolas, Residencial (44%) e Auto Frota (34%).

“O Pará é o segundo maior estado do País e apresenta um potencial significativo para crescer em cadeias produtivas como as de Logística, Agronegócio e Bioeconomia, entre outras que integram sua vocação econômica”, avalia Fernando Grossi, diretor Executivo Comercial e de Marketing da Sompo Seguros. “Por isso avaliamos muitas oportunidades de trabalhar junto aos nossos parceiros corretores de seguros e dar suporte a esses setores econômicos e à sociedade local por meio de nossa ampla gama de soluções completas em termos de coberturas de seguros”, conclui o executivo.

N.F.

Revista Apólice