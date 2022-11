Seguro de vida traz apoio financeiro na luta contra o câncer

Compartilhar no

Dados do Inca (Instituto Nacional de Câncer) revelam que o Brasil terá 625 mil novos casos de câncer até o final de 2022. O diagnóstico da doença é um momento difícil para o paciente e sua família. Além de dúvidas e insegurança, muitos enfrentam a apreensão quanto aos custos que terão de arcar com medicações, consultas e o tratamento. O que muitas pessoas não sabem é que o seguro de vida pode atuar como um grande aliado nessas situações, auxiliando no custeio do tratamento de doenças graves, incluindo o câncer.

De acordo com Alessandro Malavazi, superintendente executivo da Bradesco Vida e Previdência, muitas pessoas ainda têm a percepção de que o seguro de vida é utilizado apenas em casos de indenização por morte, o que não corresponde à verdade. “Temos trabalhado para demonstrar à população que existe uma ampla gama de coberturas e assistências que podem ser utilizadas pelo cliente em vida. Com a indenização que recebe, o paciente pode iniciar sua jornada de tratamento com agilidade e maior conforto financeiro”, afirma o executivo.

A indenização ao segurado é concedida em até 30 dias após o aviso de sinistro. O valor a ser recebido vai depender do capital contratado. “Esse dinheiro pode ser utilizado da forma que o segurado preferir: seja para custear um tratamento mais caro, para a compra de medicamentos, ou até mesmo para manter as contas da família em dia enquanto restabelece sua saúde”, complementa.

Além da indenização, com a evolução do mercado segurador, os produtos de Vida oferecem hoje uma série de assistências que podem servir de auxílio para o segurado, como orientação psicológica individual e familiar e o serviço ‘motorista amigo’, que disponibiliza apoio para o deslocamento, seja para uma consulta, quimioterapia ou até mesmo para realizar o tratamento em outra cidade. “Outra assistência muito útil para o momento do diagnóstico de uma doença grave é a que chamamos ‘Segunda Opinião Médica internacional’, que possibilita ao segurado consultar outro especialista sobre o seu diagnóstico e opções de tratamento”, explica Malavazi.

O primeiro passo para contratar um Seguro de Vida com cobertura para doenças graves é conversar com um corretor de seguros. “Esse profissional atua como consultor, ajudando o futuro segurado a escolher o produto que mais se adapta às suas necessidades e de sua família. Também é essencial a leitura atenta da apólice, para entender corretamente o nível de proteção que o produto oferece, e a revisão periódica do seguro contratado, para que o cliente esteja sempre coberto em situações imprevistas”, finaliza o superintendente executivo da Bradesco Vida e Previdência.

