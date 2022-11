Seguro automóvel segue estável pelo terceiro mês consecutivo

A insurtech TEx divulgou os números de outubro do IPSA (Índice de Preços do Seguro Automóvel). De acordo com o estudo, o índice geral de Seguro Auto se manteve estável em outubro (6,5%) e seguiu sem alta pelo terceiro mês consecutivo. Mesmo com a estabilidade, o índice apresenta aumento de 30% quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

Para Emir Zanatto, CEO da insurtech, a estabilidade do índice nos últimos meses demonstra que as seguradoras alcançaram o preço de equilíbrio. “De acordo com a Susep, a sinistralidade reduziu de 79% em março de 2022 para 67% em setembro do mesmo ano. Se continuarmos nessa tendência é esperado que o índice comece a reduzir nos próximos meses”, explica o executivo.

Diferentemente do índice geral, o IPSA por gênero sofre variações. Para o sexo masculino, houve aumento de 3%, passando de 6,7% para 6,9%. Já o sexo feminino apresentou queda de 1,6%, indo de 6,1% para 6,0%.

Dados regionais

A região onde o segurado reside é um fator muito importante na precificação do seguro, pois interfere diretamente nas taxas de roubo e furto. Pela primeira vez em 12 meses o seguro da Região Metropolitana de São Paulo superou o da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. “A Grande São Paulo se tornou a região mais cara do Brasil, sendo 31,7% mais cara quando comparada às regiões metropolitanas de Belém e Curitiba”, destaca Zanatto.

Especificamente na cidade de São Paulo, o IPSA revela que o seguro na Zona Leste é 60,4% superior à região central. Já na capital fluminense, a Zona Norte segue com o maior índice, sendo 69% maior na comparação com a Zona Sul do Rio de Janeiro.

Já em relação ao ranking dos carros mais cotados pelo TELEPORT, o Chevrolet Onix segue na liderança com 6,5% do volume total, seguido por Hyundai HB20 com 4,9%. Vale lembrar que o top 10 dos carros mais cotados representa 31,9% do total de automóveis cotados no mês de outubro.

Para baixar o Índice de Preços do Seguro Automóvel completo acesse o link.

N.F.

Revista Apólice