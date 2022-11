Samplemed lança plataforma que une serviços de subscrição

Lançado oficialmente durante o CQCS 2022, a nova plataforma da Samplemed, a s.360, tem como proposta oferecer às seguradoras e resseguradoras um ambiente em que ela possa desenvolver o fluxo de subscrição para todos os tipos de produtos, do mais simples ao mais complexo.

Durante o evento, a empresa disseminou a novidade sob o slogan “o futuro da subscrição chegou!”. A mensagem transparecia na ativação do estande, composta por um jogo em VR sobre a premissa do design emocional, e durante a apresentação do CEO Silas Kasahaya.

Ao reunir conhecimento médico e tecnologia, o Samplemed 360 (s.360) surge como a única plataforma de seguro de vida e saúde completa para o desenvolvimento de seguros.

Além de incluir todas as soluções da Samplemed para análise de risco, como subscrição automatizada, modelos preditivos, entrevistas por tele e vídeo e exames de laboratório integrados à API, oferece controle total sobre o pipeline de casos para operar de forma elegante e autônoma.

As seguradoras poderão se concentrar mais em outras tarefas e deixar a máquina fazer o trabalho duro. No entanto, mais do que apenas administrar o negócio sozinha, a plataforma revela insights mais profundos de subscrição, pois foi projetada com uma filosofia focada em dados. Dessa forma, ele transforma os dados médicos não estruturados em insights estruturados.

Módulos disponíveis na América:

Modelos Preditivos (preditivo)

Página inicial do candidato embutida para ser incorporada aos fluxos de comércio eletrônico;

Extrato preditivo completo por caso;

Subscreve vários benefícios separadamente, como Morte, Morte Acidental e muito mais;

Sob medida para o seu produto;

painéis de precisão com dados ao vivo;

Detecta e evita o viés de informação;

Alimenta-se sozinho;

Supervisionado por nossos cientistas de dados;

Pode ser feito com seu próprio Life Data lake se você adquirir o módulo Data lake.

Subscrição automatizada (auto.udw)

Cria questionários dinâmicos facilmente;

Envia sugestões de estrutura do sistema udw intelligence;

Traduz o questionário para vários idiomas;

Questionário por API ou via webinterface;

Comunicação por e-mail e sms com o candidato;

Verifica a identidade do requerente;

Ótima interface de usuário embutida para preencher o questionário;

Também permite uma experiência perfeita para outros ambientes;

Resultado da subscrição instantaneamente para todos os benefícios;

Fornece à empresa e ao requerente um pdf com todos os resultados das respostas;

Capaz de encaminhar o caso para coleta de documentos extras ou subscrição manual em casos inconclusivos.

Manual de Subscrição (udw.manual)

Artigos sobre as condições de subscrição 80% mais frequentes;

Projeto com pesquisa em andamento na amostra, para dar novos artigos todos os meses;

Uso de palavras amigáveis do subscritor para condições médicas;

Interface amigável e intuitiva;

Simulador de cenários de riscos, para sugerir resultados em casos complexos (combinação de múltiplos riscos);

Disponível em vários idiomas.

Banco de Riscos

Lista de taxonomia e esquema para estruturar riscos de subscrição;

Um Thesaurus com 4 dimensões de análise de risco;

Granula os riscos em nós menores (mais de 5.000 riscos

categorias);

Mais de 4.000 regras pré-definidas;

Classifica e define regras de acordo com os padrões da empresa;

Mapeia e reconhece comorbidades;

Capaz de encaixar vários manuais de resseguradoras para uma experiência mista;

Projeto de pesquisa em andamento para continuar ampliando a base.

Subscrição Manual (hand.udw)

Assuma o controle de onde a máquina deixou, ele oferece uma predefinição completa de riscos identificados que você pode editar manualmente;

Permite fazer upload de arquivos para o caso do solicitante ou ver os arquivos enviados diretamente pelo solicitante (como laudo médico adicional);

Adicione novos riscos ao painel de casos ou altere a classificação de risco;

Leia os exames fornecidos pela conexão direta com o provedor de exames para obter informações adicionais sobre o caso;

Finalize o caso manualmente;

Tenha estatísticas específicas de casos subscritas manualmente.

Data Lake

Dados reais anônimos do seu portfólio de candidatos;

Marca riscos, benefícios, capital e características pessoais que não incluem dados pessoais;

Compatível com GDPR e LGPD no que diz respeito à segurança da informação;

Use seus próprios dados para construir com modelos preditivos de amostra;

Atualize dados antigos para transformar casos anteriores não estruturados em dados estruturados;

Mais informações sobre a plataforma estão disponíveis no link.

N.F.

Revista Apólice