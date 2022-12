Saga Corretora e Mapfre estruturam e-commerce para venda de seguros

A parceria entre a Saga Corretora e a Mapfre disponibiliza, a partir de agora, a venda de novos produtos nos segmentos de automóvel e residência via digital, em que a SUTHUB, anunciou o lançamento desta nova iniciativa para auxiliar as duas empresas no projeto de e-commerce de seguros.

Com o projeto, a SUTHUB fica encarregada de viabilizar a tecnologia com a conexão de plataforma, gateway de pagamento e personalização de site para a Saga Corretora, onde o cliente final pode cotar e contratar seus seguros de forma autônoma e com segurança. A ação impacta uma média de 6.000 clientes todos os meses.

“A missão é desenvolver plataformas que estejam de acordo com a necessidade de nossos clientes. Temos uma excelente relação de parceria com as duas empresas para fornecermos ao consumidor final o que há de mais avançado para efetuarem as aquisições de seus produtos”, afirma Marcos Watanabe, CTO da SUTHUB.

O desenvolvimento do novo produto reafirma a parceria entre as três empresas. “Temos vários projetos em paralelo com a SUTHUB. É uma empresa que confiamos e sempre desenvolve tecnologias que vão ao encontro do que precisamos. Oferece agilidade, segurança e qualidade, o que nos ajuda a ampliar os índices de vendas e satisfação dos clientes”, diz John Kennedy, diretor da Saga Corretora.

Há 50 anos no mercado, o Grupo Saga conta com mais de 120 concessionárias espalhadas por todo o Brasil e Saga Malls, com 7 shoppings centers, e a empreitada no mercado de seguros faz parte do plano da empresa em ampliar os serviços aos clientes desde 1983 e vem se consolidando com grande sucesso em todo território brasileiro.

“Para a Mapfre, o mais importante é a jornada e experiência diferenciada que o cliente encontrará para comprar o seu seguro de automóvel, podendo usufruir de coberturas completas e ampla rede de serviços para simplificar o dia a dia”, explica Alex Frederico Dias, diretor Comercial de Canais da seguradora.

N.F.

Revista Apólice