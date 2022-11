Qualicorp oferece planos de saúde aos servidores da UFAL e da UFRJ

A Qualicorp firmou convênio com a UFAL (Universidade Federal de Alagoas) e com a UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) para oferecer planos de saúde médico, hospitalar e odontológico aos servidores das universidades e seus dependentes. O acordo é fruto de uma parceria com o MEC (Ministério da Educação) e beneficiará aproximadamente 18.000 servidores das entidades de ensino.

Para a UFAL, a Qualicorp oferecerá as seguintes opções de operadoras de saúde para contratação por meio do novo convênio: Amil Saúde, Amil Dental, Bradesco, HapVida, Unimed Maceió, Dental Uni, Uniodonto Maceió, SulAmérica Saúde, SulAmérica Odonto e Smile Saúde. Os planos de saúde custam a partir de R$ 184,28/mês.

Já para a UFRJ, os servidores terão acesso à: Amil, Amil Dental, Bradesco, Unimed Rio, Dental Uni, Uniodonto Maceió, Assim Saúde, SulAmérica, SAS Odonto, Prodent, Dental Uni. Nesse convênio os planos de saúde custam a partir de R$ 138,36/mês.

A nova parceria oferece vantagens especiais na hora de cuidar da saúde, como app para agendamentos e serviços, telemedicina, acesso a hospitais, clínicas e laboratórios, e excelente custo-benefício.

Os beneficiários que optarem pelos planos terão 30 dias para adesão com isenção total de carência, sem cobrança de taxa de adesão e associativa. Além disso, a cobrança mensal do convênio acompanhará a data do recebimento do pagamento do servidor, auxiliando em sua gestão financeira.

N.F.

Revista Apólice