Prudential leva corretoras franqueadas para a Copa do Mundo no Catar

Um dos maiores eventos mundiais esportivos está se aproximando e a Prudential do Brasil, seguradora de vida que atua no sistema de franquia, promove a Campanha “Copa das Franquias”, que levará 10 franqueados para a Copa do Mundo do Catar, para assistir ao jogo Brasil e Camarões, o terceiro da primeira fase do Mundial.

A inciativa é um reconhecimento pelo resultado obtido por franqueados da rede em seus negócios, que poderão torcer pela seleção brasileira rumo às oitavas de final. Além disso, mais de 200 franqueados ganharam uma camisa oficial da Seleção Brasileira. Ao longo de todo ano, a empresa incentiva e estimula sua Rede de Franquias com ações de reconhecimento com base em indicadores quantitativos e qualitativos.

A Prudential do Brasil conta com um modelo de franquia para a comercialização dos seus seguros de vida. Atualmente, cerca de 1,6 mil corretoras franqueadas atuam por todo Brasil e a expectativa é chegar a três mil nos próximos cinco anos. Com 24 anos de atuação, a companhia tem cerca de 25% de market share e protege três milhões de vidas.

