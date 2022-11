Porto registra mais 400 mil vidas seguradas no Seguro Saúde

O Seguro Saúde da Porto Saúde atingiu a marca de mais de 400 mil vidas seguradas, acompanhado pelos altos investimentos da companhia em prospecção de novos clientes e impulsionado pelo movimento positivo do mercado. O número apresenta um crescimento de 165% no volume de novas vidas no primeiro semestre de 2022 em comparação com o mesmo período do ano anterior. Dados recentes, disponibilizados pela ANS (Agência Nacional de Saúde), indicam que, no mês de agosto, o mercado de planos de saúde ganhou 112 mil novos clientes, estimulando o setor para uma retomada, com cerca de 49,9 milhões de usuários, bem próximo ao patamar de 50 milhões, registrado em 2014.

“O crescimento da carteira é fruto dos investimentos que a seguradora vem fazendo no último ano para a prospecção de novos clientes, principalmente com foco no público PME, reforçando a qualidade do serviço e atento em cuidar da saúde preventiva dos funcionários das empresa, e sempre levando em considerando as necessidades do cliente, entregando uma boa experiência em nossos canais de atendimento”, explica Sami Foguel, CEO da Porto Saúde. “Após um período complicado, a retomada do mercado de planos de saúde demonstra uma preocupação positiva da população e nos incentiva a oferece cada vez mais um serviço de alto nível”, conclui.

N.F.

Revista Apólice