Porto lança duas novas coberturas no Seguro Condomínio

Visando atender às necessidades e demandas dos consumidores, a Porto Seguros acabou de lançar duas coberturas no Seguro Condomínio: uma para vagas de abastecimento de veículos elétricos e híbridos e outra para placas solares, mercados que relacionados às práticas sustentáveis que apresentam forte crescimento no Brasil e no mundo.

A reformulação do portfólio faz parte da estratégia da companhia de estar alinhada com as tendências do setor, trazendo produtos inovadores e diferenciados. “O mercado está em transformação e precisamos acompanhar essas demandas. Os novos modelos de condomínio se apresentam cada vez mais diversificados e buscam oferecer aos moradores um novo padrão de infraestrutura com mais conforto, comodidade, soluções inteligentes e sustentáveis, principalmente, nas áreas comuns”, analisa Antonio Santos, gerente de Ramos Elementares da seguradora.

Cobertura para vagas de veículos híbridos e elétricos

No Brasil, o segmento de carros elétricos e híbridos (automóveis particulares e comerciais leves eletrificados) foi o que teve o maior crescimento nas vendas. De acordo com a Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), em setembro esse mercado registrou crescimento de 50% nas vendas no Brasil, em comparação com agosto. A expectativa do setor é que haja uma tendência de adaptação de lugares públicos e estabelecimentos para receber esse tipo de veículo.

À medida em que os veículos elétricos e híbridos estão ganhando espaço no mercado, condomínios que tenham vagas para recargas passam a ter diferenciais aos novos padrões de construção. Esse diferencial demanda investimento e custos em caso de algum imprevisto. Por isso, é importante estar protegido contra eventuais danos à estrutura das vagas destinadas ao carregamento dos veículos híbridos ou elétricos, instaladas de acordo com as normas técnicas existentes.

Um dos diferenciais do Seguro Condomínio da Porto é a cobertura para carros de terceiros. Caso haja danos a veículos de outras pessoas que não são moradoras, o seguro cobre despesas de incêndio relacionadas ao abastecimento elétrico, garantindo comodidade e segurança ao condomínio e visitantes.

“Contratando a cobertura de Responsabilidade Civil Guarda de Veículos de Terceiros – Simples ou Ampla, veículos de condôminos e terceiros estão amparados em caso de incêndio, durante o abastecimento nas vagas”, explica o executivo.

Cobertura para placas solares

Outro mercado em alta é o de energia solar. O setor tem comemorado o aumento da adesão de sistemas de produção de energia fotovoltaica no Brasil. Segundo a Absolar (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica), o país ultrapassou a marca de 19 gigawatts (GW) de potência instalada. Desse total, 13 GW são de potência instalada em telhados, fachadas. A título de comparação, a Usina Hidrelétrica de Itaipu gera 14 GW de potência instalada.

Além de serem uma fonte de energia renovável e limpa, o uso de energia solar proporciona redução no gasto mensal de energia, mas ainda é considerado um investimento alto. Por isso, garantir a proteção desses equipamentos também é importante.

Para trazer segurança e tranquilidade aos segurados, as placas e sistemas de aquecimento solar acoplados à estrutura, contam com cobertura em decorrência dos eventos amparados como incêndio, danos elétricos, vendaval, mediante contratação das coberturas adicionais, com a indenização máxima de até 100 mil por evento.

N.F.

Revista Apólice