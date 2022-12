Porto lança campanha para corretores comercializarem Previdência

A indústria de previdência privada segue aquecida no país. O setor alcançou em setembro a marca de R$ 1,14 trilhão de patrimônio líquido, o dobro do valor de cinco anos atrás, de acordo com a Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais). A categoria representa hoje 20% de toda a alocação na indústria de fundos do Brasil. Atenta a esse crescimento, a Porto Seguro Vida e Previdência lançou este mês a Campanha de Aporte na Previdência. Nela, o corretor que comercializar aportes na Previdência, recebe uma comissão de 1,50%, em cima do total de aportes emitidos e pagos até 31 de dezembro de 2022.

Os produtos participantes da campanha são VGBL, PGBL, Individuais, Infantis, Empresariais e Proteção Planejada. Para os planos Empresariais, são considerados aportes apenas em contratos já vigentes e não participam da campanha produtos tradicionais, como PRGP ou VRGP.

Mas os benefícios não são apenas para corretores. Os clientes podem aproveitar os valores de aporte como benefício fiscal no Imposto de Renda em 2023. É preciso ficar atento apenas ao calendário. Aportes via débito em conta devem ser protocolados até o dia 16 de dezembro, para que os débitos ocorram até o dia 28 de dezembro deste ano. Já os aportes realizados via ficha de compensação, devem ser emitidos e pagos até o dia 28 de dezembro de 2022, durante o expediente bancário.

