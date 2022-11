Porto fecha parceria com Aston Martin Aramco Cognizant Formula One™ Team

A Porto Seguro e a Aston Martin Aramco Cognizant Formula One™ Team (AMF1) dão início hoje, 18 de novembro, a uma parceria inédita. O logotipo da seguradora estará nos carros da equipe durante o Grande Prêmio de Abu Dhabi desta semana, quando a Porto se torna a mais recente companhia brasileira a se associar com a AMF1 e apoiar o piloto reserva Felipe Drugovich.

Na semana passada, a Aston Martin anunciou uma parceria com a XP Investimentos em São Paulo. Agora, a parceria com a seguradora reforça a ambição conjunta das marcas de valorizar o amor do Brasil pelo automobilismo e investir em um dos jovens talentos do esporte.

Drugovich fará sua primeira participação como piloto em uma sessão oficial durante um fim de semana de Grande Prêmio de Fórmula 1 na primeira sessão de treinos livres em Abu Dhabi nesta sexta-feira.

Os logotipos de Porto Seguro aparecerão nas laterais das asas dianteiras do AMR22. A parceria continua durante a temporada 2023, dando continuidade ao projeto da Aston Martin de promover o automobilismo brasileiro.

Para Roberto Santos, CEO da seguradora, apoiar o jovem piloto brasileiro na Fórmula 1 é um passo importante para renovar a presença brasileira em um esporte reverenciado em todo o país. “Esta é uma grande oportunidade para a Porto Seguro, pois estamos nos associando à Aston Martin Aramco Cognizant Formula One™ Team para apoiarmos o desenvolvimento do Felipe Drugovich. O Brasil tem uma tradição muito forte com a F1 e o automobilismo que deve ser mantida no futuro. Este projeto, reunindo duas empresas brasileiras muito fortes, vem em um ótimo momento. Ele amplia nosso potencial de atuação neste segmento e reforça nosso compromisso de ser um porto seguro para as pessoas e seus sonhos, transformando a realidade de todos os brasileiros”, afirma.

“Estou muito feliz em ver a Porto Seguro apoiar a Aston Martin Aramco Cognizant Formula One™ Team e o Felipe Drugovich”, disse Jefferson Slack, diretor-geral Comercial e Marketing da AMF1. “Eles são a seguradora de maior sucesso no Brasil e compartilham nossa determinação de aproveitar a popularidade do esporte na América do Sul e incentivar um dos mais brilhantes talentos brasileiros. Ao lado da nossa outra parceira, a XP, eles defenderão o lugar do Brasil no topo do esporte nos próximos anos”.

