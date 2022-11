Porto atualiza portfólio de Seguro Odontológico

A Porto Saúde acabou de anunciar seu novo portfólio do seguro odontológico. A novidade é fruto dos feedbacks apresentados pelos corretores parceiros da companhia nos últimos meses, que vai de encontro com as coberturas praticadas pelo mercado de odontologia suplementar, e tem o objetivo de facilitar o entendimento e a comercialização dos planos. O seguro odonto traz agora ao público seis novos modelos de produtos, divididos em três segmentos: Bronze, Prata e Ouro. Os planos foram desenhados e pensados para atender as necessidades dos clientes e podem ser contratados por empresas a partir de três vidas.

Os novos planos estão sendo comercializados apenas por corretores. Por isso, a reformulação do portfólio foi estrategicamente desenvolvida com foco na atuação desse público no momento da venda. Com a modificação, a empresa quer poder deixar cada detalhe dos produtos e as principais informações disponíveis ainda mais claras e simples, de modo que o novo portfólio apresente opções crescentes aos clientes, ou seja, os produtos irão somar procedimentos a cada cobertura superior. Outra novidade é a inclusão de mais duas opções de planos, uma com procedimento de clareamento e outra com serviço de implantodontia.

“Em pesquisa realizada junto aos clientes entendemos que, em sua maioria, as pessoas têm o hábito de contratar o seguro odontológico para resolver um problema pontual ou emergencial, decisão que pode acabar encarecendo os procedimentos. Com isso, incluímos novos procedimentos com o objetivo de disponibilizar as melhores ofertas para os cuidados e prevenção da saúde bucal, a fim de conscientizar que o seguro odontológico pode ser um importante aliado preventivo, que ajuda o paciente a fazer o tratamento antes de adquirir doenças mais sérias”, explica Carla Mita, diretora de produtos da Porto Saúde.

