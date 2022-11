Porto abre inscrições para Programa de Estágio 2023

A Porto abriu ontem, 23 de novembro, as inscrições para seu Programa de Estágio 2023. Ao todo, a companhia irá oferecer 18 vagas para o público universitário na cidade de São Paulo (no modelo híbrido).

Para participar o candidato precisa estar com a matrícula vigente em curso superior a partir do segundo ano, e ter disponibilidade de estagiar entre 4h e 6h diárias. O programa oferece vagas nas áreas corporativas e de produto, como: Inteligência Analítica em Fraudes, Comunicação Empresarial, Gestão de Riscos e Modelos, Informações Gerenciais, Prevenção a Fraudes, Projetos de RH, Remuneração e Benefícios (Corporativo); Inteligência de Dados de Controladoria, Middle Office, Operações de Fundos – Local e Internacional (Planejamento); Automação de Regras de Decisão, Planejamento e Análise Financeira, Inteligência de Dados (Negócios Financeiros); Projetos Ágeis; Políticas de Crédito e Projetos de Saúde.

“Estamos buscando talentos que se conectem com o jeito Porto e com a nossa essência de ser cada vez mais um porto seguro para as pessoas e seus sonhos. Um traço marcante da nossa cultura organizacional é o incentivo ao protagonismo dos colaboradores com a política de portas abertas, na qual acreditamos que todos podem contribuir e têm livre acesso, sem barreiras hierárquicas, para apresentar seu ponto de vista ou sua contribuição. Por isso, queremos gerar oportunidades e múltiplos caminhos aos estagiários para que possam aprender, se desenvolver e contribuir com os projetos e objetivos da companhia”, afirma Carolina Zwarg, diretora de Pessoas e Sustentabilidade da seguradora.

Com previsão de início de contrato de estágio em março de 2023 (com duração máxima de 2 anos), o programa tem inscrições abertas até o dia 12 de dezembro neste link. Além da bolsa-auxílio, a companhia oferece aos estudantes plano de saúde, seguro de vida, auxílio alimentação, vale-transporte e ações de qualidade de vida, biblioteca, incentivo à inovação, voluntariado, Gympass e incentivo à cultura.

Por meio de treinamentos, participação de projetos, cursos e conhecimento dos negócios da holding, a empresa irá promover uma trilha de desenvolvimento aos novos estagiários escolhidos.

N.F.

