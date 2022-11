PASI incorpora Orientação Jurídica em sua Assistência Inventário

O Seguro PASI incorporou o serviço de Orientação Jurídica sobre temas vinculados ao óbito à sua Assistência Inventário. Com a novidade, os segurados podem conversar diretamente com advogados especializados para receber orientação com relação à partilha e transferência de bens, direito e definição dos herdeiros, pensão por morte, resgate de saldo bancário, restituição de tributos, termo de tutela e curatela dentre outras questões relacionadas ao óbito.

A Assistência Inventário, lançada em março de 2021, foi desenvolvida para facilitar a realização do inventário consensual pelas famílias dos segurados, em caso de morte do titular, evitando desavenças familiares e prejuízos financeiros. O serviço da Orientação Jurídica Vinculada ao Óbito vem para agregar e deixar a assistência ainda mais completa. A orientação foi pensada para facilitar o acesso do segurado e seus familiares a informações sobre assuntos complexos e delicados. Este serviço pode ser utilizado a qualquer momento através de 0800 e de forma ilimitada.

De acordo com Edvânia Reis, Superintendente Jurídico e de Indenizações do Seguro PASI, a Orientação Jurídica vinculada ao óbito tem por finalidade orientar o segurado e seus dependentes sobre questões cotidianas, relacionadas à dúvidas que muitas das vezes levam a desentendimentos familiares, ou até mesmo perda de algum direito por desconhecer determinadas providências. “Acreditamos que isso vai ajudar as famílias a encontrar soluções menos burocráticas, mais rápidas e menos onerosas.” completa a executiva.

Outra mudança importante na Assistência Inventário é com relação à forma de atendimento, que antes era feito apenas via plataformas digitais e agora passa a ser realizado via telefone. O intuito deste novo canal de atendimento é garantir que o segurado se sinta acolhido, tenha tranquilidade e segurança para esclarecer dúvidas e resolver as questões relacionadas aos bens da família falando diretamente com um time de advogados totalmente especializados e habilitados a oferecer atendimento e orientação, mesmo quando não houver a necessidade de realização do inventário.

“O PASI busca incansavelmente parceiros que se identificam com a nossa missão, propósito e valores, temos a convicção de que com o apoio dessa parceria saímos mais uma vez na frente, em busca de nossa missão de amparar as famílias em todos os momentos”, garante Edvânia.

Edvânia frisa ainda que “a expectativa é, em algum momento, alcançar e contemplar a maior parte dos nossos segurados que possuem a cobertura de morte contratada, trazendo ainda mais tranquilidade aos familiares dos titulares e segurança na divisão do patrimônio”.

A executiva observa também que, “com as recentes inovações na Assistência Inventário e Orientação Jurídica Vinculada ao Óbito, os corretores ganham mais argumentos para distribuição do seguro de vida, pois além do valor da indenização que já ampara a família, agora podem oferecer um serviço que transcende os convencionais planos de seguro de vida disponíveis no mercado”, conclui Edvânia.