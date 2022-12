MetLife cresce 50% na região Sul

Desde 2020, a MetLife intensificou os investimentos em tecnologia e digitalização para facilitar os processos e dar mais agilidade à contratação, transformando a experiência do cliente. Ao adotar plataformas únicas, a empresa também consegue levar um grande diferencial no suporte aos parceiros comerciais, trazendo agilidade e praticidade para o corretor de seguros. Em outubro deste ano, a companhia registrou um aumento de 50% no volume de propostas fechadas nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, quando comparado ao mesmo período do ano passado, somente com estas iniciativas.

Segundo a gerente de Vendas para o Rio Grande do Sul, Gabriela Geesdorf, alguns motivos justificam este contínuo crescimento. “Nestes últimos dois anos, implementamos inovações importantes para facilitar a vida do corretor, como o Dashboard do Cotador, que é uma ferramenta que permite ao corretor fazer toda a gestão do seu negócio de forma rápida e intuitiva, com a geração de uma cotação, por exemplo, em até dois minutos. Um outro fator que identificamos como um ponto alto para nosso sucesso, foi a disponibilização de uma conta corrente para corretor direto no portal, onde o parceiro pode aumentar sua comissão, escolher agenciamento extra ou reduzir taxa em um único click. Por fim, vale destacar os incentivos, uma vez que realizamos muitas campanhas ao longo do ano; entre prêmios e viagens tivemos mais de 100 ganhadores só na região Sul em 2022”, comenta.

”O Sul é uma região muito importante para a MetLife e a adoção rápida das novas tecnologias reforçam nosso compromisso de desenvolver produtos e ferramentes que facilitem, cada vez mais, o dia a dia dos nossos corretores de seguros”, completa Bruno Ciolli, diretor Comercial Regional Sul & Digital da seguradora.

