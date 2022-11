Mercado de seguros oferece benefícios e descontos na Black Friday

Segundo estudo na Nuvemshop, haverá um crescimento expressivo do e-commerce durante a Black Friday 2022. A expectativa é que o faturamento de empresas do tipo aumente em 10% frente 2021 no mesmo período de compras. Além disso, a ampliação do ticket médio de vendas pode ficar em 8%.

Sendo assim, o mercado de seguros aproveitou a data para oferecer descontos e benefícios em seus produtos e serviços. Veja as promoções divulgadas pelas empresas:

Ciclic

Desde o início do mês de novembro, é possível contratar o seguro viagem Ciclic com 70% de desconto, além de garantir 4 pontos Livelo a cada R$ 1 gasto com esse produto. Ademais, para o seguro celular, a condição especial é de 25% de desconto.

Para garantir os descontos, basta aplicar o cupom BLACK2022 na jornada de contratação de cada produto, no site da empresa.

Gboex

Os associados do Gboex têm oportunidades extras com a Rede de Convênios. Um serviço gratuito para os clientes e criado há mais de 50 anos, o espaço reúne cerca de 6 mil opções em produtos e serviços conveniados oferecidos nos diversos estabelecimentos distribuídos pelo país ou com vendas online.

Com a AliExpress, loja de variedades, o abatimento é de R$ 15,00 para compras com valor acima de R$ 20,00 no site da parceria. No segmento de perfumaria e cosméticos, a Care Natural Beauty garante desconto de 25% na primeira compra (com valor a partir de R$ 179,00) realizada por meio do portal.

Se o foco for aluguel de carros, a Movida aplica 10% de desconto pelo convênio e 20% nas diárias. Já a Empório Nestlé, do setor de supermercados e mercearias, tem desconto de 5% nas compras pelo site. Com a Walita, loja de aparelhos eletroeletrônicos, o abatimento é de 5%.

Para roupas e calçados, a Renner oferece 10% nas aquisições pelo e-commerce. O mesmo percentual é assegurado pela Netshoes, voltada para a linha esportiva, mas a marca ainda garante 25% extra no site. Do ramo de óticas, joalheiras e relojoarias, a Vivara concede 15% de redução no valor dos relógios e acessórios e 5% em itens de ouro e joias.

Em todas as opções, os benefícios também são válidos para os corretores parceiros do Gboex.

Youse

Até 30 de novembro, clientes dos produtos Auto, Vida ou Residencial da insurtech ganham R$ 300 quando uma pessoa indicada por eles adquire uma apólice do seguro auto. O desconto também será aplicado para os novos contratantes.

O caminho para a recompensa é bem simples: o cliente acessa o aplicativo da empresa e na aba Clube Youser, pode gerar o link de convite e o enviar para quem quiser. O recebedor desse desconto incrível deve cotar e contratar o seguro auto por meio do link enviado pelo amigo.

Após a aprovação do novo cliente, dentro das regras do programa, ambos saem ganhando. Quem indicou recebe o dinheiro direto na conta bancária, e o que recebeu a indicação ganha o desconto de R$ 300 no valor total do seguro.

Allianz Travel

Até o dia 28 de novembro, o seguro viagem da empresa estará com 55% de desconto para todos os destinos disponíveis, sem limites de passageiros, para viagens programadas até novembro de 2023. As ofertas estão disponíveis no link.

Icatu Seguros

No período de 21 a 25 de novembro, a cada R$ 300 em vendas, o corretor ganhará um número da sorte para concorrer a um sorteio de um Iphone 13. Serão dois sorteados. Quanto mais vender, mais chances de ganhar.

Este ano, participam da Black Week os seguros de vida individual Essencial e Horizonte, e o seguro de acidentes pessoais Super AP, que atendem diferentes perfis e orçamentos, em qualquer fase da vida.

Já no portfólio de previdência, participam da Black Week previdências privadas individuais e as previdências com cobertura de risco Atitude e Atitude+Simples. Nos 35 fundos participantes, a Icatu reduziu o valor de entrada para R$ 50 e também reduziu o aporte inicial para R$1 mil.

Assim como os corretores, os clientes que contratarem um seguro de vida ou uma previdência privada da Icatu no período da Black Week também participarão da promoção. Ao total, serão sorteados quatro Apple Watch SE, sendo dois para clientes de Seguro de Vida e dois para clientes de Previdência Privada.

Vital Card

O seguro-viagem da empresa terá câmbio reduzido, que varia de acordo com a cotação do dia. Além de que a cobertura de despesas médico-hospitalares para Covid-19 será gratuita (a cobertura Covid Mais continua a mesma).

As promoções são válidas até a meia noite de sexta-feira (25) e podem chegar até 35% de desconto em determinados planos.

ENS

Até a próxima semana, os valores dos principais programas educacionais da Escola estão com descontos promocionais.

Um dos destaques é o Curso para Habilitação de Corretores de Seguros (CHCS), que está com 20% de redução no valor até segunda-feira, 28, para turmas com início em março de 2023. O programa é a porta de entrada para quem deseja atuar na intermediação de seguros.

As graduações também fazem parte da ação e, até o dia 30, estarão com 80% de desconto na primeira mensalidade, além de bolsa de estudos de até 40%. São sete programas disponíveis, com início em fevereiro: Gestão de Seguros, Recursos Humanos, Marketing, Riscos Logísticos, Gestão de Dados, Processos Gerenciais e Finanças.

Já quem se inscrever em cursos de MBA e de pós-graduação receberá cupom de desconto no valor de R$ 100,00, para compras na plataforma iFood.

Porto

Até 28 de novembro, a seguradora oferece escontos especiais em produtos e serviços das verticais de seguros, serviços financeiros e saúde da Porto. A ação promocional contará com descontos de até 45% em produtos selecionados. Veja os produtos selecionados para a Porto Week.

Viagem: Oos clientes que contratarem o seguro viagem durante a Porto Week terão 10% de desconto em destinos nacionais mediante aplicação do cupom PORTOWEEK10 e 40% em destinos internacionais, mediante aplicação do cupom PORTOWEEK40, com mais 5% off se o pagamento for realizado com cartão Porto Bank. Também há benefícios de redução de valor nos serviços do Rent a Bag (20%) e Dog Hero (10%), que serão aplicados via cupom no ato da compra;

Vida On: Ao contratar o seguro durante o período, o cliente ganha três benefícios: seguro para viagens nacionais, consultas de telemedicina e reparos na residência. A oferta é cumulativa e conta com desconto de 5% se o pagamento for realizado com o cartão Porto Bank;

Previdência: Contratando ou renovando o plano de previdência com cobertura de risco no período da campanha, o cliente ganha um ano de atendimento de telemedicina 24 horas; oferta é valida apenas para os planos Previdência Individual ou Proteção Planejada

Azul Seguros: contratando o Azul Seguro Auto por Assinatura o cliente ganha 20% de desconto na primeira mensalidade ao aplicar o cupom AZULWEEK. a oferta é válida até dia 25/11/2022.

Bike: ao adquirir um novo seguro ou renovar o atual, o consumidor ganha 10% de desconto + 5% em compras com o cartão Porto Bank;

CAPS: 30% de desconto e mais R$ 99 de bônus que podem ser usados em serviços como alinhamento e balanceamento de pneus, checagem de freios, suspensão e cristalização do para-brisa;

Celular: ao renovar o seguro celular ou contratar um novo, o cliente terá 10% de desconto, com mais 5% off se pagar com o cartão Porto Bank;

Equipamentos Portáteis: clientes podem fazer seguros para máquinas fotográficas, equipamentos de filmagem, notebooks e tablets, entre outros, com 10% de desconto + 5% off no pagamento com o cartão Porto Bank;

Responsabilidade Civil Profissional: Seguro para eventuais falhas ligadas ao exercício da atividade profissional, como médicos, dentistas, engenheiros, administradores de imóveis entre outras.

Durante a Porto Week o consumidor contará com 10% de desconto para contratação de seguros novos e renovações de congêneres. Consulte atividades elegíveis.

Porto Bank

Cartões: Durante o período, a cada dólar gasto no Cartão Virtual do Cartão de Crédito Porto , o cliente receberá pontos em dobro no programa Porto Plus. O programa permite ao consumidor trocar seus pontos por descontos em produtos e serviços disponíveis na plataforma, além disso o produto reforça o compromisso com a segurança e estimula os clientes a utilizarem o cartão virtual para realizarem suas compras online.

Carro por Assinatura: Na Porto Week, o cliente ganhará R$1 mil de desconto em qualquer contrato assinado;

Carros Seminovos: Preços abaixo da tabela FIPE, com entrada facilitada no cartão de crédito com valores 20% menores e possibilidade de parcelar em até 10x no cartão Porto Bank, ou até 4x nas demais bandeiras. Além de documentação gratuita e carência de 60 dias ao financiar pela Porto Bank, e comissão em dobro para corretores a partir da segunda venda;

Consórcio: Redução de 25% da taxa de entrada do consórcio de imóveis, com o pagamento em até 12x sem juros. Além disso o cliente terá parcela reduzida em até 25% até a contemplação, podendo ainda utilizar até 30% do valor do seu crédito para aumentar o lance. No consórcio Auto, os clientes terão à disposição a redução de até 25% nas parcelas até a contemplação e usar 25% de seu crédito para aumentar o lance, podendo pagar em até 90 meses. Já no consórcio de Automóveis Pesados, o cliente terá desconto que pode chegar a 25% nas parcelas até a contemplação e descontos de até R$ 3.600,00 na taxa total do plano, podendo também usar 30% do valor total do crédito para aumentar o lance.

Equipamentos Fitness por Assinatura: Todos os equipamentos estarão com 15% de desconto;

Financiamento de Veículo e Empréstimo com Garantia de Veículo: 90 dias para o pagamento da primeira parcela, além de desconto nas taxas durante a Porto Week;

Fiança Locatícia e Fiança Locatícia Essencial: Fechando a apólice no período, garante expansão do Reppara para 1 ano.

Tech Fácil: Ao assinar o serviço com o Galaxy Z Flip 4G ou o Galaxy Z Fold 4G o cliente ganha o Galaxy Watch 5;

Título de Capitalização: Resgate de 103% do valor do título no final da vigência da apólice de 30 meses.

Porto Cuida: Durante a Porto Week, o cliente terá 12% de desconto nos serviços.

Bradesco Seguros

O Grupo lançou a ‘Seguro’s Friday’, campanha que reúne promoções em diversos produtos durante todo o mês. A ação traz condições especiais oferecidas para os seguros de vida, previdência, dental, capitalização e empresarial. São promoções como 10% de desconto, reduções ou isenções de carências, ganho de pontos Livelo, entre outras vantagens. Mais informações estão disponíveis no link.

N.F.

Revista Apólice