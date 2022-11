Mercado de seguros marca presença na Expo ABGR 2022

O mercado de seguros estará presente na Expo ABGR 2022, evento que acontece entre 16 e 17 de novembro, em São Paulo, no centro de convenções Pro Magno, e é promovido pela Associação Brasileira de Gerência de Riscos (ABGR). A convenção acontece simultaneamente ao Financial Innovation – Expo & Conference. Ao reunirem lideranças dos segmentos financeiro e de seguros, a expectativa é de que sejam multiplicadas as oportunidades aos participantes, por meio dos expositores, para networking e troca de ideias sobre soluções inovadoras.

Uma das seguradoras que estará presente na feira é a Zurich. Além do seminário, o evento contará com a feira de negócios da ABGR em que a empresa é uma das expositoras, com espaço desenvolvido especialmente para servir como ponto de encontro para apresentar a expertise da companhia. No estande, haverá uma ação interativa de gamificação com a qual os visitantes poderão entender mais sobre os produtos ofertados pela seguradora e ganhar prêmios.

“A Zurich é uma empresa global com atuação multinha, multiproduto e multicanal, e portanto, queremos oferecer soluções para apoiar nossos clientes e nossos parceiros de distribuição. Nossa proposta de valor passa por entender perfeitamente os riscos de nossos clientes e trabalhar em estreita cooperação com o corretor para mitigar e prevenir os riscos”, aponta Jose Bailone, diretor Executivo de Seguros Corporativos e de Subscrição de Ramos Elementares da companhia.

Durante os dois dias do evento, executivos da Zurich vão participar de três palestras e estarão junto aos grandes líderes do mercado, discutindo os temas mais relevantes para o setor no Seminário Internacional da ABGR.

Sustentabilidade é um dos pilares estratégicos da empresa e este será um dos temas abordados por Nathalia Abreu, gerente Executiva de Sustentabilidade da seguradora, no dia 16 de novembro, em sua participação no talk show sobre sustentabilidade que deve acontecer entre 12 horas e 13 horas.

No dia 17, são dois temas que terão presença de executivos da companhia: das 12 às 13 horas, o assunto será garantias contratuais com participação de Guilherme Ramiro, gerente Executivo de Garantia da Zurich, e das 15 às 16 horas, Andressa Meireles, superintendente de Engenharia de Riscos da seguradora, falará sobre o tema Property e Engenharia de Riscos.

A Tokio Marine será uma das patrocinadoras do evento. Na ocasião, a companhia aproveitará a oportunidade para divulgar as soluções alinhadas ao conceito ESG que vem apresentando ao mercado.

Além do patrocínio, a empresa contará com um estande e a participação de executivos em três painéis. Felipe Smith, diretor Executivo de Produtos Pessoa Jurídica, participará da discussão sobre Liberdade Econômica & CNSP 407. Carol Ayub, superintendente de Linhas Financeiras, marca presença no debate sobre Garantias Contratuais. Já o especialista Rodrigo Luiz representará a seguradora na conversa sobre Responsabilidade Civil. Todas as apresentações ocorrem na quinta-feira, dia 17.

“Este ano, a Tokio Marine lançou os seguros Energia Sustentável Integrada, produto inédito para sistemas fotovoltaicos, e o Seguro Riscos Ambientais para Instalações Físicas, que já nasceram sob a chancela ESG. Estamos falando de um olhar além do lucro e de um movimento da companhia voltado a ampliar o leque de produtos ofertados, por meio de customização, para ajudar no desenvolvimento da indústria de seguros como um todo no Brasil. O momento então não poderia ser mais propício para aprofundarmos essas discussões durante a Expo ABGR, que é o grande ponto de encontro do segmento de produtos corporativos e gestão de riscos”, afirma Smith.

A Mapfre também está entre as patrocinadoras da Expo ABGR. Além do patrocínio e de um estande, executivos da companhia serão palestrantes dos seguintes painéis: Fátima Lima, diretora de Sustentabilidade, sobre “ESG e Sustentabilidade”; Nikolaus Steve Maack, superintendente de Inovação e Canais Digitais, sobre “Sandbox Regulatório & Insurtech”, e Alexandre Roberto de Paula, gerente de Produto Previdência, sobre “Previdência complementar”.

“Trata-se da primeira edição após a pandemia, que exigiu muita resiliência do nosso mercado. O evento deste ano terá mais expositores, oportunidades de networking, juntamente com o Seminário de Gestão de Riscos e Seguros, que trará boas reflexões sobre ESG, Inovação, Compliance e Engenharia de Riscos, alinhados com as demandas do mercado”, comenta Daniel Protásio, diretor comercial do Canal Brokers da Mapfre.

Outra patrocinadora do evento é a Gallagher Brasil. Daniela Reia, head of Pleacement da empresa, será uma das debatedoras do painel “Gestão de Riscos e o Mercado Segurador”, no dia 17, às 09h30.

Como também especialista em riscos cibernéticos, Daniela trará um panorama das ações que a companhia tem realizado em todo o mundo com objetivo de criar ambientes saudáveis para o desenvolvimento e crescimento econômico, levando-se em conta o conceito ESG e oferecendo segurança a todos os envolvidos nas operações empresariais.

A Gallagher Brasil também estará presente com o seu stand, onde os participantes poderão conhecer ainda mais sobre suas práticas adotadas em mais de 150 países e que abrangem todos os segmentos empresariais.

Para Pedro Suplicy, head de Infraestrutura, Construção e Real State da empresa, o país apresenta um grande potencial para o mercado de seguros e de resseguros, o que torna o país estratégico para a companhia. “Por isso, é importante entender muito bem quais são os riscos existentes em nosso mercado que seriam passíveis desta securitização. Contar com profissionais capacitados para desenvolver e explicar corretamente os riscos envolvidos nestas operações é fundamental”, complementa.

As inscrições para a Expo ABGR podem ser feitas através do link.

N.F.

Revista Apólice