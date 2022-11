A Europ Assistance Brasil tem um novo Chief Insurance Officer (CINSO). Trata-se de Marcos Fugise, profissional com mais de 23 anos de experiência em resseguros e seguros, e grande vivência nas áreas de Riscos Corporativos.

Com ampla visão nas áreas comercial, empresarial, técnica e administrativa, Fugise terá a missão de seguir com a estratégia da companhia que tem foco em automação, aprimoramento técnico, diversificação de clientes, canais e produtos. Entre as suas responsabilidades estarão as áreas de produtos, precificação, rentabilidade e controles de fraudes e custos.

“Estou muito feliz com mais este desafio na minha carreira. Diferentemente do que acontece em seguros, que o suporte ao cliente muitas vezes acontece somente após o sinistro, aqui o nosso foco está sempre em atendê-lo o mais rapidamente, de forma a ajudá-lo no seu dia a dia. Para isso, temos que ter muito claro as necessidades de todos, ou seja, da empresa, parceiros, prestadores e clientes, para podermos trabalhar alinhados e da melhor forma possível”.

Graduado em Marketing e Vendas pela Universidade Anhembi Morumbi e com MBA em Gestão em Seguros pela FGV, desde 2006 Fugise é professor na Fundação Escola Nacional de Seguros, ministrando cursos e palestras sobre D&O, Responsabilidade Civil Profissional, Seguro Ambiental e Resseguros. Já em 2013, liderou o grupo que desenvolveu as primeiras certificações profissionais brasileiras em resseguros (CPR 1 e CPR 2).

“Além da sua grande experiência profissional, Fugise tem algumas características que são importantes para nós, como sua participação ativa em ações filantrópicas e voluntárias para as organizações Cruz Vermelha Brasileira e Médicos sem Fronteiras (MSF), entre outras instituições. São pessoas assim, preocupadas em cuidar e ajudar o outro, e com grande conhecimento técnico em nossa área, que focamos em trazer para a Europ Assistance”, concluiu Newton Queiroz, CEO da companhia.

