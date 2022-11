Mapfre lança sistema para simplificar jornada de corretores e segurados

Na busca por oferecer um melhor atendimento para corretores e segurados, a Mapfre lançou recentemente um novo sistema de cálculo e um novo produto. O Mapfre Auto, que agiliza o processo de contratação dos seguros de automóveis, faz o corretor encontrar facilmente a melhor proposta e a possibilidade de oferecer diversas vantagens aos segurados. Com menos campos de preenchimento e um layout mais intuitivo, o sistema de contratação passa a ser único para diferentes modalidades: Auto, Caminhão, Duas Rodas e Táxi e oferece três opções de pacotes que tenham o melhor custo-benefício dentro das necessidades do cliente.

Segundo Luiz Padial, diretor executivo de Automóvel da seguradora, com a atualização do Mapfre Auto, o corretor terá a experiência de um serviço personalizado, que acompanha sua rotina e se adapta às necessidades, pautado na melhor seleção de produto com um preço justo. “O novo sistema é a grande inovação que oferecemos para facilitar o trabalho do corretor. Agora, nossos parceiros inserem as informações e o próprio sistema de cálculo oferece a melhor opção ao cliente, sem a necessidade de percorrer diversas etapas para encontrar um produto adequado e acessível”, explica. Além de uma jornada mais ágil, outra novidade é que a companhia facilitou e aumentou a aceitação nas renovações de seguros dos veículos, por exemplo, no caso da troca de automóvel.

Ao utilizarem o Mapfre Auto, os corretores poderão ofertar gratuitamente aos segurados diversos serviços agregados na Assistência 24 horas para o veículo, como chaveiro, troca de pneus, suporte em caso de falta de combustível, serviço de despachante, entre outros, além da contratação das coberturas que atendam às necessidades do segurado. “O novo sistema de cálculo permite que estejamos mais competitivos e lancemos novos produtos. Buscamos oferecer o melhor atendimento para nossos corretores para eles poderem disponibilizar um produto adequado e serviços que vão além do seguro, justamente pensando em uma experiência cada vez mais eficiente e de qualidade para parceiros e segurados”, pontua Raphael Bauer, diretor geral Comercial da empresa. “O novo Mapfre Auto simplifica processos e acelera a jornada do corretor para gerar de forma rápida um pacote com coberturas e assistências para atender de forma assertiva as necessidades do cliente”, complementa o executivo.

N.F.

