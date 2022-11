Mapfre e Genial anunciam parceria em Seguro de Vida resgatável

A Mapfre e a Genial, plataforma de investimentos e serviços financeiros, anunciaram nesta quinta-feira, dia 17 de novembro, uma parceria no segmento de Seguro de Vida. Juntas, as companhias irão oferecer o Bién Vivir, produto que possibilita o resgate em vida.

Hilca Vaz

O Bién Vivir foi desenvolvido por conta da demanda crescente dos clientes por opções simples e flexíveis em termos de seguro de vida. “Temos atuado continuamente para oferecer produtos mais adequados aos novos hábitos dos consumidores, simplificando processos e tornando nosso portfólio ainda mais acessível e diferenciado.”, conta Hilca Vaz, diretora de Vida, Previdência e Capitalização da Mapfre. “Ao longo da vigência do produto, parte do valor pago pela apólice é aplicado em fundo de investimentos e, como a proteção é contínua, o cliente tem a possibilidade do resgate total do valor pago.”, explica a executiva.

Na parceria entre as empresas, o produto Bien Vivir será disponibilizado no site da seguradora e comercializado pelos 300 escritórios dedicados da plataforma de investimentos e seus assessores comerciais. ‘Passamos a oferecer uma solução diferente das concorrentes e que se enquadra no planejamento de risco da carteira de nossos clientes”, afirma Sérgio Schwartz, sócio e diretor de Seguros e Previdência na Genial Investimentos. “A parceria com uma seguradora forte e de tradição, como a Mapfre, vai trazer visibilidade à Genial em um mercado em crescimento”, avalia.

Para Alex Frederico Dias, diretor comercial de Canais Estratégicos da Mapfre, a parceria entre as duas companhias é também uma oportunidade significativa para atingir novos públicos com o produto. “A Genial possui expertise e capilaridade junto a um público especializado em investimentos, com potencial para aderir a tipos de seguros como o Bién Vivir. Por esse motivo, a parceria vai ao encontro da estratégia da empresa de se tornar uma seguradora com atuação multicanal, sempre buscando empresas que tenham sinergia com esse nosso objetivo.”, afirma. “A ideia, no futuro, é estendermos essa aliança para a comercialização e distribuição de outros tipos de seguros.”, ressalta o executivo.

N.F.

