MAG Seguros debate inovação do mercado segurador e novos negócios

O futuro do corretor de seguros, as novas ferramentas de trabalho e novidades para os negócios foram os temas abordados por Carolina Vieira, diretora de Parcerias Estratégicas da MAG Seguros, durante o webinar “Qualificação, Diversificação e Novos Negócios”, evento da terceira etapa do Conexão Futuro Seguro 2022.

Na apresentação, Carolina esteve acompanhada por outros executivos, que deram dicas, orientações sobre qualificação, aperfeiçoamento profissional e oportunidades de negócios para corretores e no mercado de seguros.

“Investimos em tecnologia e inovação sem deixar o humano de lado, visto que são complementares”, disse Carolina, durante a live. “O corretor é essencial e nunca vai perder espaço. É ele quem estimula o contato com o cliente; é ele quem vai retê-lo, e levar a credibilidade da empresa junto dos seus serviços”, contou. Como exemplo, a executiva falou acerca dos desafios que o período de pandemia trouxe, e continua trazendo, para os negócios, ainda que tenha acelerado e promovido o avanço em alguns processos.

“Com a pandemia a gente aprendeu a otimizar o nosso tempo de qualidade para com o cliente”, explicou. “A pandemia mostrou, entre outras questões, que o digital está aí para ajudar a capacitar os corretores e todos os profissionais do setor, que precisam estar cada vez mais preparados. Para nós da MAG, esse foi um processo natural, visto que já tínhamos ferramentas que permitiram a rápida transição dos modelos de trabalho, mas acabou sendo um teste de impacto muito alto, onde pudemos ver que a conscientização sobre seguros veio de uma forma muito pujante, junto com a nossa necessidade de se adequar a uma nova realidade da noite para o dia”, pontuou a executiva.

Carolina também informou que a MAG Seguros realiza, por meio dos próprios corretores, um trabalho constante em informar o propósito social do seguro e o propósito da própria empresa de prover soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros. “Gostamos de pensar que realizamos um trabalho fazendo um bem maior para a sociedade”, disse a executiva. “Oferecemos soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros e buscamos democratizar o acesso à saúde da população brasileira.

A executiva reforçou ainda que o seguro pode e deve ser utilizado pelo segurado ainda em vida. “Buscamos mudar a ideia de que o seguro serve apenas em casos de morte. Ao contrário, ele está aí para ser utilizado ainda em vida, para gerar algum conforto financeiro no entorno operacional de alguma ocorrência, por exemplo, de doença grave e das suas consequências. Por isso que damos aos nossos corretores produtos que gerem uma maior autonomia e liberdade de escolha para os segurados, com benefícios pagos em vida, onde o beneficiário é o próprio segurado, além de serviços de assistências. Esse é um dos caminhos para o futuro”, finalizou Carolina.

O Conexão Futuro Seguro terá até quatro etapas nacionais e virtuais, cada uma com temática específica, e um evento de encerramento, no formato híbrido, quando será apresentada a Infraestrutura Brasileira de Distribuição de Seguros, principal novidade desta terceira edição.

N.F.

Revista Apólice