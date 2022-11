Justos premiará motoristas com R$ 100 em combustível no mês de novembro

A Justos Seguros também marcará presença na Black Friday. Até o dia 31 de novembro, todos os clientes que comprarem o seguro automóvel ganharão um voucher de R$ 100 para gastos em combustível.

O objetivo da insurtech é alavancar a mensagem criativa “comprar sossego e paz de espírito”. A empresa irá transformar a mecânica promocional do “Suave Na Nave”, ação que premia as pessoas que contratam o seguro e que dirigem bem (com nota de 99 até 100 pontos), com até 1 ano de seguro, no tema para a campanha de Black Friday.

“Será a primeira vez que vamos divulgar o tema em todos os canais. Lembrando que o “Suave na Nave” já oferece seguro de graça por um ano para os melhores motoristas e essa mecânica, não depende desse período do ano”, ressalta Dhaval Chadha, CEO da startup. No entanto, a novidade para a Black Friday é que todos os clientes que comprarem o seguro neste mês irão ganhar R$ 100 em combustível.

Dentro do programa “Suave Na Nave”, a Justos já premia, por meio das pontuações, outras porcentagens de descontos: nota de 80 até 89 pontos, 50% de desconto no primeiro mês; de 90 até 95, 25% de desconto nos quatro primeiros meses e de 96 até 98 pontos, 25% de desconto nos doze primeiros meses. Mais informações estão disponíveis no link.

N.F.

Revista Apólice